Подружки будут просить этот рецепт ленивого и сочного штруделя с вишнями из теста филло

Если вы думаете, что приготовление вкусного штруделя требует много времени и усилий, то этот рецепт ленивого штруделя с вишнями изменит ваше мнение. Идеально подходящий для занятых людей или тех, кто не желает проводить весь день на кухне, этот рецепт демонстрирует, как легко и быстро можно создать изумительный десерт. Сочетание нежного теста с кисло-сладкой начинкой из вишен делает этот штрудель идеальным выбором для семейного ужина или в качестве угощения для гостей.
Штрудель с вишней из теста фило - рецепт
Ингредиенты:
- 300 г. вишен свежих или замороженных
- 2-3 ст. л. сахара
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 5 листов теста филло
- 50-70 г сливочного масла
- 1 яйцо
Приготовление: К вишням добавляем сахар и крахмал, при постоянном помешивании провариваем и загущаем на среднем огне (консистенция должна быть как на видео, если получается очень жидкая - добавьте больше крахмала). На пергамент выкладываем лист теста филло и смазываем растопленным сливочным маслом, так делаем с каждым слоем кроме последнего. Выкладываем вишни и заворачиваем штрудель, как на видео. Плотно не заворачивайте чтобы при выпекании он не треснул. Смазываем штрудель яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут, ориентируйтесь по золотистой корочке.
Смотрите, как приготовить штрудель с вишнями из слоеного теста:
@pollicooking Штрудель з вишнями • 300 г. вишень ( в мене заморожені ) • 2-3 ст.л. цукру • 2 ст.л. кукурузного крохмалю • 5 листів тіста філло • 50-70 г. вершкового масла • 1 яйце До вишень додаємо цукор та крохмаль, при постійному помішуванні проварюємо та загущуємо на середньому вогні ( консистенція має бути як на відео, якщо виходить дуже рідка додайте більше крохмалю). На пергамент викладаємо лист тіста філло та змащуємо розтопленим вершковим маслом, так робимо з кожним шаром окрім останнього. Тісто філло завжди є в @"Сільпо", ще й за дуже приємною ціною. Викладаємо вишні та загортаємо штрудель так як на відео. Щільно не загортайте аби при випіканні він не тріснув. Змащуємо штрудель яйцем та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин, орієнтуйтесь по золотистій скоринці. Смачного❤️ #штрудельзвишнею#штрудельрецепт#рецептиукраїнською#фудблог♬ You - Vietra
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