Богатая кутя на Старый Новый год 2022: самый простой рецепт

Самый просто пошаговый рецепт кутьи с видео на Старый Новый год или Щедрый вечер 2022.
14 января отмечается Старый Новый год, а накануне, 13 января, Щедрый вечер. В этот день принято готовить богатую кутью.
Готовят кутью на Старый Новый год 2022 не только хозяйки. В приготовлении помогают и взрослые и дети.
Богатая кутья должна быть из пшеницы с добавлением изюма, орехов, меда, мака и сухофруктов.
Мы расскажем самый простой и вкусный рецепт кутьи на Щедрый вечер.
Богатая кутья - рецепт с видео
Вам понадобится:
- Пшеничная крупа - 1 стакан
- Мед
- Коньяк
- Мак
- Орехи
- Цукаты
- Соль, сахар - по вкусу
Крупу пшеничную желательно замочить на ночь. Отварить кашу в немного подсоленной воде. В кипятке замочить мак и изюм.
Измельчить орехи. Можно взять грецкие, арахис, миндаль, фундук.
С мака слить воду и измельчить в мелкую крошку блендером.
Чтобы богатая кутья была немного жидкой, стоить добавить и мед жидкий.
В пшеницу для кути добавляем мак и все перемешиваем. Далее мед, орех, изюм.
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Добавляем 2 чайные ложки коньяка и дать постоять 5 минут.
В праздничную пиалу отправляем кутью и украшаем цукатами.
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