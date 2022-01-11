Богатая кутя на Старый Новый год 2022: самый простой рецепт

Богатая кутья на Старый Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

14 января отмечается Старый Новый год, а накануне, 13 января, Щедрый вечер. В этот день принято готовить богатую кутью.

Готовят кутью на Старый Новый год 2022 не только хозяйки. В приготовлении помогают и взрослые и дети.

Богатая кутья должна быть из пшеницы с добавлением изюма, орехов, меда, мака и сухофруктов.

Мы расскажем самый простой и вкусный рецепт кутьи на Щедрый вечер.

Богатая кутья - рецепт с видео

Вам понадобится:

Реклама

Пшеничная крупа - 1 стакан

Мед

Коньяк

Мак

Орехи

Цукаты

Соль, сахар - по вкусу

Крупу пшеничную желательно замочить на ночь. Отварить кашу в немного подсоленной воде. В кипятке замочить мак и изюм.

Измельчить орехи. Можно взять грецкие, арахис, миндаль, фундук.

С мака слить воду и измельчить в мелкую крошку блендером.

Чтобы богатая кутья была немного жидкой, стоить добавить и мед жидкий.

В пшеницу для кути добавляем мак и все перемешиваем. Далее мед, орех, изюм.

Читайте такжеУдивительно вкусная кутья на Рождество 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым

Добавляем 2 чайные ложки коньяка и дать постоять 5 минут.

В праздничную пиалу отправляем кутью и украшаем цукатами.

Читайте также: