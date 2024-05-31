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Быстро и полезно: что приготовить из куриного филе – идеальный рецепт

Алексей Тесля
31 мая 2024, 09:22обновлено 31 мая, 09:58
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Что приготовить из куриного филе на ужин - повар рассказал, как приготовить вкусное блюдо.
куриное филе
Простые блюда из куриного филе на сковороде / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/FitnessBrand, Pixabay/爪丨丂ㄒ乇尺_卩丨ㄒㄒ丨几Ꮆ乇尺

Куриное филе один из самых популярных продуктов на кухне многих хозяек. Это и не удивительно, ведь куриное мясо отличается своей диетичностью и относительной простотой приготовления.

Существует несколько простых правил и рецептов, которые необходимо соблюдать при приготовлении куриного филе. Если из придерживаться, тогда гарантированно у вас на столе будет вкусное и полезное блюдо.

В чем разница между куриной грудкой и филе

Многих ставит в тупик вопрос о том, какую часть курицы называют куриным филе. Ведь на прилавках можно встретить несколько вариантов этого продукта.

Куриной грудкой называют центральную область тушки птицы, которая не очищена от шкуры и грудинной кости. А если вы покупаете куриное филе, то этот кусок мяса должен быть очищен от киля и кожи.

Сколько времени нужно жарить куриное филе

Для приготовления возьмите удобную по размеру сковороду и поставьте ее на огонь. Добавьте масло и нагревайте примерно три минуты.

Затем куриное филе необходимо поместить на разогретую сковороду и прожаривать на среднем огне до пятнадцати минут. После этого требуется перевернуть продукт на вторую сторону и готовить еще столько же времени.

Как понять, что филе готово

Для этого можно использовать обычные приборы, которые найдутся на любой кухне. Например, кухонный нож, вилка или даже обычная зубочистка.

Необходимо слегка проткнуть куриное мясо в наиболее толстом месте. Если при этом вы увидите, как из места прокола выделяется прозрачный сок, значит можно смело завершать приготовление вашего блюда.

Что приготовить из куриного филе

При выборе вариантов приготовления куриного филе можно обратить внимание на несколько блюд:

  • Отбивные из куриного филе;
  • Мясо по-французски на сковороде;
  • Куриное филе, запечённое с творогом и шпинатом;
  • Картофель с курицей и помидорами, запечённые в пергаменте;
  • Бефстроганов из куриного филе;
  • Жаркое из курицы с картошкой.

Смотрите видео - бутерброды с куриным филе и кисло-сладким соусом:

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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