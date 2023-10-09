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Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

Юрий Берендий
9 октября 2023, 10:35 обновлено 9 октября, 10:44
Невероятно вкусный пляцок, простой в приготовлении и подойдет для любого праздника. Гости останутся довольны.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Кухня Кухня Интернациональная
торт, рецепт
Вкусный рецепт пляцка со сгущенкой от Лилии Цвит / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Торт "Атаман" - это вкусный и изысканный десерт, который можно приготовить дома. Пляцки от Лилии Цвит это всегда вкусно и непревзойденно. Рецепт приготовления пляцка, который прекрасно подойдет для фуршета, свадьбы или приема гостей она разместила на своем Youtube канале и раскрыла детали приготовления.

Ингредиенты для нашего рецепта рассчитаны на форму размером 25*35.

Невероятно нежный, мягкий, очень вкусный и красивый в разрезе пляцок. Здесь сочетается сгущенное молоко, орехи, кокос и мак - все, что мы любим.

Шоколадный корж:

Инградиенты:

  • мука - 300 г
  • какао - 40 г
  • сода - 1 ч. л.
  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 100 г
  • кефир - 350 мл.
  • ванильный сахар - 1 п.

Маковый шар:

Инградиенты:

  • мак - 90 г
  • желток - 3 шт.
  • масло - 90 г
  • панировочные сухари - 30 г
  • белки - 6 шт.
  • сахар - 90 г
  • мука - 30 грамм

Кокосовый крем:

Инградиенты:

  • молоко - 300 мл.
  • сахар - 70 г
  • ванильный сахар - 1 п.
  • манка - 30 г
  • кокосовая стружка - 100 г
  • масло - 200 г

Прослойка со сгущенкой:

Инградиенты:

  • сгущенка вареная - 500 г
  • масло - 300 г
  • печенье " к кофе" - 300 г
  • арахис - 300 г
  • водка - 1 ч. л.
  • кофе - 1 ч. л.

Приготовление: Сначала приготовим шоколадные шар. Для этого нам нужно соединить муку, какао, соду и все тщательно перемешать.

Рецепт, торт
Вкусный рецепт пляцка со сгущенкой от Лилии Цвит, фото: скриншот с видео

Отдельно соединяем яйца, сахар, ванильный сахар, кефир и взбиваем все миксером. Добавляем жидкую массу к сухой и замешиваем тесто на низких оборотах миксера.

Замешиваем на низких оборотах миксера
Замешиваем на низких оборотах миксера / фото: скриншот с видео

Тесто разделяем на две части, у нас будет два одинаковых коржа, выпекаем при температуре 170 градусов примерно 20 минут.

Для макового коржа нам нужен готовый перемолотый мак, заливаем его кипятком. Провариваем несколько минут и остужаем. Далее добавляем желтки и все тщательно перемешиваем. Добавляем растопленное масло, панировочные сухари и оставляем все на 10 минут.

Приготовление макового слоя
Приготовление макового слоя / фото: скриншот с видео

Для приготовления крема взбиваем белки с сахаром до образования пышной массы.

К маковой массе добавляем также муку и хорошо перемешиваем. Добавляем к маковой массе взбитые белки и перемешиваем, чтобы все объединилось. Важно перемешивать осторожно с движениями снизу вверх, чтобы белковая масса не осела.

Пригтування макового слоя
Приготовление макового слоя / фото: скриншот с видео

Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, форму того же размера, что и для шоколадных коржей, и выпекаем при температуре 170 градусов в течение 30 минут.

Приготовление кокосового крема. Для этого к молоку добавляем сахар, манку, кокосовую стружку и все хорошо перемешиваем. Далее масло нужно вскипять и охладить до комнатной температуры. Отдельно взбиваем мягкое масло и добавляем сюда охлажденную кокосовую массу и взбиваем все вместе на низких оборотах миксера.

Приготовление кокосового крема
Приготовление кокосового крема / фото: скриншот с видео

Далее готовим прослойку со сгущенкой. Для этого нужно взбить масло со сгущенкой (и масло и сгущенка должны быть комнатной температуры). И в конце добавляем кофе растворенный в водке и еще раз взбиваем. Далее добавляем жареный измельченный арахис и также измельченное печенье к кофе. Перемешиваем это все.

Приготовление прослойки со сгущенкой
Приготовление прослойки со сгущенкой / фото: скриншот с видео

Когда все готово, складываем пляцок. На коричневый корж выкладываем прослойку со сгущенкой и равномерно распределяем хорошо утрамбовывая. Далее кладем маковый корж. На маковый корж выкладываем кокосовый крем. Сверху кладем второй шоколадный корж, поливаем его шоколадом и посыпаем арахисом.

Даем пляцку настояться не менее 12 часов.

Смотрите, как приготовить вкусный и нежный пляцок "Атаман":

Напомним, ранее Главред рекомендовал как приготовить легендарный шоколадный торт Milk Slice, который в точности как Kinder.

Также Главред предлагал приготовить запеченные яблоки с медом с корицей за 30 минут.

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торт рецепт
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