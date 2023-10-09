Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

Торт "Атаман" - это вкусный и изысканный десерт, который можно приготовить дома. Пляцки от Лилии Цвит это всегда вкусно и непревзойденно. Рецепт приготовления пляцка, который прекрасно подойдет для фуршета, свадьбы или приема гостей она разместила на своем Youtube канале и раскрыла детали приготовления.
Ингредиенты для нашего рецепта рассчитаны на форму размером 25*35.
Невероятно нежный, мягкий, очень вкусный и красивый в разрезе пляцок. Здесь сочетается сгущенное молоко, орехи, кокос и мак - все, что мы любим.
Шоколадный корж:
Инградиенты:
- мука - 300 г
- какао - 40 г
- сода - 1 ч. л.
- яйца - 2 шт.
- сахар - 100 г
- кефир - 350 мл.
- ванильный сахар - 1 п.
Маковый шар:
Инградиенты:
- мак - 90 г
- желток - 3 шт.
- масло - 90 г
- панировочные сухари - 30 г
- белки - 6 шт.
- сахар - 90 г
- мука - 30 грамм
Кокосовый крем:
Инградиенты:
- молоко - 300 мл.
- сахар - 70 г
- ванильный сахар - 1 п.
- манка - 30 г
- кокосовая стружка - 100 г
- масло - 200 г
Прослойка со сгущенкой:
Инградиенты:
- сгущенка вареная - 500 г
- масло - 300 г
- печенье " к кофе" - 300 г
- арахис - 300 г
- водка - 1 ч. л.
- кофе - 1 ч. л.
Приготовление: Сначала приготовим шоколадные шар. Для этого нам нужно соединить муку, какао, соду и все тщательно перемешать.
Отдельно соединяем яйца, сахар, ванильный сахар, кефир и взбиваем все миксером. Добавляем жидкую массу к сухой и замешиваем тесто на низких оборотах миксера.
Тесто разделяем на две части, у нас будет два одинаковых коржа, выпекаем при температуре 170 градусов примерно 20 минут.
Для макового коржа нам нужен готовый перемолотый мак, заливаем его кипятком. Провариваем несколько минут и остужаем. Далее добавляем желтки и все тщательно перемешиваем. Добавляем растопленное масло, панировочные сухари и оставляем все на 10 минут.
Для приготовления крема взбиваем белки с сахаром до образования пышной массы.
К маковой массе добавляем также муку и хорошо перемешиваем. Добавляем к маковой массе взбитые белки и перемешиваем, чтобы все объединилось. Важно перемешивать осторожно с движениями снизу вверх, чтобы белковая масса не осела.
Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, форму того же размера, что и для шоколадных коржей, и выпекаем при температуре 170 градусов в течение 30 минут.
Приготовление кокосового крема. Для этого к молоку добавляем сахар, манку, кокосовую стружку и все хорошо перемешиваем. Далее масло нужно вскипять и охладить до комнатной температуры. Отдельно взбиваем мягкое масло и добавляем сюда охлажденную кокосовую массу и взбиваем все вместе на низких оборотах миксера.
Далее готовим прослойку со сгущенкой. Для этого нужно взбить масло со сгущенкой (и масло и сгущенка должны быть комнатной температуры). И в конце добавляем кофе растворенный в водке и еще раз взбиваем. Далее добавляем жареный измельченный арахис и также измельченное печенье к кофе. Перемешиваем это все.
Когда все готово, складываем пляцок. На коричневый корж выкладываем прослойку со сгущенкой и равномерно распределяем хорошо утрамбовывая. Далее кладем маковый корж. На маковый корж выкладываем кокосовый крем. Сверху кладем второй шоколадный корж, поливаем его шоколадом и посыпаем арахисом.
Даем пляцку настояться не менее 12 часов.
Смотрите, как приготовить вкусный и нежный пляцок "Атаман":
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