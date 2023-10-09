Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

Невероятно вкусный пляцок, простой в приготовлении и подойдет для любого праздника. Гости останутся довольны.

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Вкусный рецепт пляцка со сгущенкой от Лилии Цвит / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Торт "Атаман" - это вкусный и изысканный десерт, который можно приготовить дома. Пляцки от Лилии Цвит это всегда вкусно и непревзойденно. Рецепт приготовления пляцка, который прекрасно подойдет для фуршета, свадьбы или приема гостей она разместила на своем Youtube канале и раскрыла детали приготовления.

Ингредиенты для нашего рецепта рассчитаны на форму размером 25*35.

Невероятно нежный, мягкий, очень вкусный и красивый в разрезе пляцок. Здесь сочетается сгущенное молоко, орехи, кокос и мак - все, что мы любим.

Шоколадный корж:

Инградиенты:

мука - 300 г

какао - 40 г

сода - 1 ч. л.

яйца - 2 шт.

сахар - 100 г

кефир - 350 мл.

ванильный сахар - 1 п.

Маковый шар:

Инградиенты:

мак - 90 г

желток - 3 шт.

масло - 90 г

панировочные сухари - 30 г

белки - 6 шт.

сахар - 90 г

мука - 30 грамм

Кокосовый крем:

Инградиенты:

молоко - 300 мл.

сахар - 70 г

ванильный сахар - 1 п.

манка - 30 г

кокосовая стружка - 100 г

масло - 200 г

Прослойка со сгущенкой:

Инградиенты:

сгущенка вареная - 500 г

масло - 300 г

печенье " к кофе" - 300 г

арахис - 300 г

водка - 1 ч. л.

кофе - 1 ч. л.

Приготовление: Сначала приготовим шоколадные шар. Для этого нам нужно соединить муку, какао, соду и все тщательно перемешать.

Вкусный рецепт пляцка со сгущенкой от Лилии Цвит, фото: скриншот с видео

Отдельно соединяем яйца, сахар, ванильный сахар, кефир и взбиваем все миксером. Добавляем жидкую массу к сухой и замешиваем тесто на низких оборотах миксера.

Замешиваем на низких оборотах миксера / фото: скриншот с видео

Тесто разделяем на две части, у нас будет два одинаковых коржа, выпекаем при температуре 170 градусов примерно 20 минут.

Для макового коржа нам нужен готовый перемолотый мак, заливаем его кипятком. Провариваем несколько минут и остужаем. Далее добавляем желтки и все тщательно перемешиваем. Добавляем растопленное масло, панировочные сухари и оставляем все на 10 минут.

Приготовление макового слоя / фото: скриншот с видео

Для приготовления крема взбиваем белки с сахаром до образования пышной массы.

К маковой массе добавляем также муку и хорошо перемешиваем. Добавляем к маковой массе взбитые белки и перемешиваем, чтобы все объединилось. Важно перемешивать осторожно с движениями снизу вверх, чтобы белковая масса не осела.

Приготовление макового слоя / фото: скриншот с видео

Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом, форму того же размера, что и для шоколадных коржей, и выпекаем при температуре 170 градусов в течение 30 минут.

Приготовление кокосового крема. Для этого к молоку добавляем сахар, манку, кокосовую стружку и все хорошо перемешиваем. Далее масло нужно вскипять и охладить до комнатной температуры. Отдельно взбиваем мягкое масло и добавляем сюда охлажденную кокосовую массу и взбиваем все вместе на низких оборотах миксера.

Приготовление кокосового крема / фото: скриншот с видео

Далее готовим прослойку со сгущенкой. Для этого нужно взбить масло со сгущенкой (и масло и сгущенка должны быть комнатной температуры). И в конце добавляем кофе растворенный в водке и еще раз взбиваем. Далее добавляем жареный измельченный арахис и также измельченное печенье к кофе. Перемешиваем это все.

Приготовление прослойки со сгущенкой / фото: скриншот с видео

Когда все готово, складываем пляцок. На коричневый корж выкладываем прослойку со сгущенкой и равномерно распределяем хорошо утрамбовывая. Далее кладем маковый корж. На маковый корж выкладываем кокосовый крем. Сверху кладем второй шоколадный корж, поливаем его шоколадом и посыпаем арахисом.

Даем пляцку настояться не менее 12 часов.

Смотрите, как приготовить вкусный и нежный пляцок "Атаман":

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