Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастье

Вкусный и нежный торт без выпечки за считанные минуты может приготовить любая хозяйка. Такой торт раньше называли Дамское счастье, а сейчас Наполеон без выпечки.
Вкусное печенье, нежный крем и изысканный вкус торта без выпечки подарит гостям превосходный вечер.
Только попробуйте приготовить, и такой торт наполеон станет вашим любимым.
Наполеон без выпечки из печенья - рецепт Дамское счастье
Вам понадобится:
- Песочное печенье ( К кофе или К чаю) - 750 гр
- Молоко - 900 мл
- Сливочное масло - 0,5 пачки
- Мука - 5 столовых ложек с горкой
- Яйца - 4 шт
- Ванильный сахар
Соединить сахар, яйца, муку и ванильный сахар.
Все хорошо перемешать и влить теплое молоко.
Перелить наш будущий крем для торта Наполеон в кастрюлю из нержавеющей стали и поставить на маленький огонь.
Варим крем, пока он полностью не загустеет. Обязательно помешиваем.
Когда крем остынет, добавляем сливочное масло и быстро перемешиваем.
В большое глубокое блюдо выкладываем песочное печенье, поливаем обильно кремом, далее снова печенье и крем.
Оставляем 4 печенюшки и измельчаем в блендере. Посыпаем верх торта Наполеон песочной крошкой и отправляем в холодильник.
Безумно вкусный торт, как из 90-х готов к столу.
Смотрите видео, как готовить необыкновенный торт без выпечки.
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