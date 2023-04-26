Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастье

Очень вкусный и простой торт наполеон без выпечки с печеньем. Необыкновенный рецепт приготовления.

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Торт наполеон без выпечки рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный и нежный торт без выпечки за считанные минуты может приготовить любая хозяйка. Такой торт раньше называли Дамское счастье, а сейчас Наполеон без выпечки.

Вкусное печенье, нежный крем и изысканный вкус торта без выпечки подарит гостям превосходный вечер.

Только попробуйте приготовить, и такой торт наполеон станет вашим любимым.

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Наполеон без выпечки из печенья - рецепт Дамское счастье

Вам понадобится:

Песочное печенье ( К кофе или К чаю) - 750 гр

Молоко - 900 мл

Сливочное масло - 0,5 пачки

Мука - 5 столовых ложек с горкой

Яйца - 4 шт

Ванильный сахар

Соединить сахар, яйца, муку и ванильный сахар.

Все хорошо перемешать и влить теплое молоко.

Перелить наш будущий крем для торта Наполеон в кастрюлю из нержавеющей стали и поставить на маленький огонь.

Варим крем, пока он полностью не загустеет. Обязательно помешиваем.

Когда крем остынет, добавляем сливочное масло и быстро перемешиваем.

В большое глубокое блюдо выкладываем песочное печенье, поливаем обильно кремом, далее снова печенье и крем.

Наполеон торт из печенья / instagram/natadaleckaja

Оставляем 4 печенюшки и измельчаем в блендере. Посыпаем верх торта Наполеон песочной крошкой и отправляем в холодильник.

Безумно вкусный торт, как из 90-х готов к столу.

Торт Наполеон рецепт без выпечки / instagram/natadaleckaja

Смотрите видео, как готовить необыкновенный торт без выпечки.

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