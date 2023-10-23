Из ингредиентов под рукой: хозяйка рассказала, как приготовить домашнее печенье на маргарине всего за 20 минут

Когда сладкое дома закончилось, а под рукой нет каких-то особых ингредиентов для приготовления вкусненького к чаю, сделайте домашнее печенье на маргарине. Его выпекание не занимает больше 12 минут, а все продукты для приготовления найдутся в холодильнике.
Одна хозяйка поделилась интересным рецептом двухцветного песочного печенья.
Хрустящее печенье на маргарине - рецепт
Ингредиенты:
- маргарин – 100 граммов
- сахар – 50 граммов
- ваниль (щепотка)
- соль (щепотка)
- яйцо – 1 штука
- какао-порошок – 1 столовая ложка
- мука – 200 граммов
- разрыхлитель теста – 1 чайная ложка (без горки)
Приготовление: разбейте яйцо с сахаром и ванилью, используя вилку. Добавьте нарезанный на кубики маргарин (также можно использовать сливочное масло). Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на две равные части. В одну половину добавьте какао-порошок, просейте его через сито и тщательно перемешайте до однородности.
Сформируйте два вида теста в отдельные колбаски, затем соедините их вместе. Из полученного теста сделайте небольшие шарики размером примерно как вишня. По желанию можно обвалять печенье в сахаре с одной стороны. Разместите шарики на пекарской бумаге с соблюдением расстояния между ними.
Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов в течение 10-12 минут. Печенье готовится достаточно быстро. После духовки дайте ему немного остыть, а затем снимите с пекарской бумаги. Это печенье отлично подходит для подачи с кофе, чаем или какао, и оно особенно понравится детям. Приготовьте это печенье для домашнего чаепития и обрадуйте себя и вашу семью.
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