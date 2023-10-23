Из ингредиентов под рукой: хозяйка рассказала, как приготовить домашнее печенье на маргарине всего за 20 минут

Приготовить домашнюю выпечку на маргарине очень просто, это не занимает и полчаса.

https://glavred.info/recipes/desserts/cookies/iz-ingredientov-pod-rukoy-hozyayka-rasskazala-kak-prigotovit-domashnee-pechene-na-margarine-vsego-za-20-minut-10510504.html Ссылка скопирована

Быстрое печенье на маргарине / Коллаж Главред, скриншот фото YouTube (ТИАНА готовить просто), Марина Гармаш

Когда сладкое дома закончилось, а под рукой нет каких-то особых ингредиентов для приготовления вкусненького к чаю, сделайте домашнее печенье на маргарине. Его выпекание не занимает больше 12 минут, а все продукты для приготовления найдутся в холодильнике.

Одна хозяйка поделилась интересным рецептом двухцветного песочного печенья.

Хрустящее печенье на маргарине - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

маргарин – 100 граммов

сахар – 50 граммов

ваниль (щепотка)

соль (щепотка)

яйцо – 1 штука

какао-порошок – 1 столовая ложка

мука – 200 граммов

разрыхлитель теста – 1 чайная ложка (без горки)

Приготовление: разбейте яйцо с сахаром и ванилью, используя вилку. Добавьте нарезанный на кубики маргарин (также можно использовать сливочное масло). Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Разделите его на две равные части. В одну половину добавьте какао-порошок, просейте его через сито и тщательно перемешайте до однородности.

Сформируйте два вида теста в отдельные колбаски, затем соедините их вместе. Из полученного теста сделайте небольшие шарики размером примерно как вишня. По желанию можно обвалять печенье в сахаре с одной стороны. Разместите шарики на пекарской бумаге с соблюдением расстояния между ними.

Выпекайте печенье в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов в течение 10-12 минут. Печенье готовится достаточно быстро. После духовки дайте ему немного остыть, а затем снимите с пекарской бумаги. Это печенье отлично подходит для подачи с кофе, чаем или какао, и оно особенно понравится детям. Приготовьте это печенье для домашнего чаепития и обрадуйте себя и вашу семью.

Больше десертов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.