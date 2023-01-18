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Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мир

18 января 2023, 18:03
Превосходный рецепт пирога с луком, который получится приготовить каждой хозяйке.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Калорийность Калорийность 40 ккал
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Как приготовить пирог с луком рецепт / ua.depositphotos.com

Приготовить вкусный луковый пирог можно очень просто, главное знать хитрость его приготовления. Этот рецепт будет превосходно дополнять ваш праздничный стол.

В луковый пирог можно добавить любой сыр, по вашему вкусу. Сочетание получается безупречным.

Если нет времени готовить тесто на пирог, можно купить обычное замороженное дрожжевое.

Вкусный пирог с луком и сыром - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 200 гр
  • Сливочное масло - половина пачки
  • Вода - 4 столовые ложки
  • Сыр твердый
  • Сыр пармезан
  • Лук - 2 шт
  • Сливки - 125 мл
  • Соль, перец

Муку просеять, масло порезать кусочками. В кухонном комбайне смешать масло и муку, довести до мелкой крошки.

Влить воду и продолжить взбивать тесто.

Тесто должно получиться однородным и не прилипать к рукам.

Скатать тесто в шарик, закрыть пленкой и отправить на 20 минут в холодильник.

Раскатать тесто, переложить в форму для пирога и поставить в духовку при 180 градусах на 5 минут.

Достаем основу с тестом и даем полностью остыть.

В это время почистить лук, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.

Сыр натереть на крупной терке.

Смешать сливки, сыр, лук. Все посолить и поперчить.

Вылить все в форму и выпекать при 200 градусах 20 минут, далее убавить до 180 градусах и готовить заливной луковый пирог еще 15 минут.

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