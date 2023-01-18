Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мир

Приготовить вкусный луковый пирог можно очень просто, главное знать хитрость его приготовления. Этот рецепт будет превосходно дополнять ваш праздничный стол.
В луковый пирог можно добавить любой сыр, по вашему вкусу. Сочетание получается безупречным.
Если нет времени готовить тесто на пирог, можно купить обычное замороженное дрожжевое.
Вкусный пирог с луком и сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 200 гр
- Сливочное масло - половина пачки
- Вода - 4 столовые ложки
- Сыр твердый
- Сыр пармезан
- Лук - 2 шт
- Сливки - 125 мл
- Соль, перец
Муку просеять, масло порезать кусочками. В кухонном комбайне смешать масло и муку, довести до мелкой крошки.
Влить воду и продолжить взбивать тесто.
Тесто должно получиться однородным и не прилипать к рукам.
Скатать тесто в шарик, закрыть пленкой и отправить на 20 минут в холодильник.
Раскатать тесто, переложить в форму для пирога и поставить в духовку при 180 градусах на 5 минут.
Достаем основу с тестом и даем полностью остыть.
В это время почистить лук, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.
Сыр натереть на крупной терке.
Смешать сливки, сыр, лук. Все посолить и поперчить.
Вылить все в форму и выпекать при 200 градусах 20 минут, далее убавить до 180 градусах и готовить заливной луковый пирог еще 15 минут.
Читайте также:
- Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минут
- Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецепт
- Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернет