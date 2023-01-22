От них невозможно отказаться никому: супер легкий рецепт творожных пончиков

Нежные и вкусные творожные пончики можно приготовить дома и побаловать своих близких. Невероятный вкус и воздушная начинка станут вашим особенным рецептом в кулинарной книге.
Готовить творожные пончики не так и сложно, как многие думают. Этот рецепт пончиков станет вашим любимым.
Творог желательно выбирать домашний и не сильно жирный. Муку в рецепт можно выбирать пшеничную или рисовую.
Творожные пончики на кефире - рецепт
Вам понадобится:
- Творог домашний - 120 гр
- Кефир - 200 мл
- Яйца - 2-3 шт
- Мука - 2 стакана
- Сахар - 5 столовых ложек
- Пудра сахарная
- Растительное масло
Муку дважды просеять через сито, чтобы тесто получилось воздушным.
Кефир желательно предварительно достать из холодильника, чтобы стал комнатной температуры.
Налить в глубокую чашу кефир и добавить творог. Взбить до однородной массы, пока не начнут появляться пузырьки.
2 яйца и сахар также взбить в блендере, добавить к кефиру и творогу и перемешать силиконовой лопаткой.
Добавляем часть муки и замешиваем тесто. Тесто замесить только силиконовой лопаткой.
Тесто на творожные пончики должно быть не сильно густым.
Если у вас нет фритюра, можно жарить в кастрюле, тогда растительно масла понадобится больше.
Масло разогреть в кастрюле с толстым дном, выкладывать творожные пончики столовой ложкой, предварительно сделав из теста шарик.
Жарить творожные пончики 2-5 минут, пока корочка не станет золотистой.
Готовые творожные пончики выложить на бумажное полотенце и подождать пока впитает все масло.
Творожные пончики можно посыпать сахарной пудрой.
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