От них невозможно отказаться никому: супер легкий рецепт творожных пончиков

Безумно вкусные творожные пончики, рецепт который понравится всем. Очень вкусно.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Рецепт пончики с творогом / ua.depositphotos.com

Нежные и вкусные творожные пончики можно приготовить дома и побаловать своих близких. Невероятный вкус и воздушная начинка станут вашим особенным рецептом в кулинарной книге.

Готовить творожные пончики не так и сложно, как многие думают. Этот рецепт пончиков станет вашим любимым.

Творог желательно выбирать домашний и не сильно жирный. Муку в рецепт можно выбирать пшеничную или рисовую.

Творожные пончики на кефире - рецепт

Вам понадобится:

Творог домашний - 120 гр

Кефир - 200 мл

Яйца - 2-3 шт

Мука - 2 стакана

Сахар - 5 столовых ложек

Пудра сахарная

Растительное масло

Муку дважды просеять через сито, чтобы тесто получилось воздушным.

Кефир желательно предварительно достать из холодильника, чтобы стал комнатной температуры.

Налить в глубокую чашу кефир и добавить творог. Взбить до однородной массы, пока не начнут появляться пузырьки.

2 яйца и сахар также взбить в блендере, добавить к кефиру и творогу и перемешать силиконовой лопаткой.

Добавляем часть муки и замешиваем тесто. Тесто замесить только силиконовой лопаткой.

Тесто на творожные пончики должно быть не сильно густым.

Если у вас нет фритюра, можно жарить в кастрюле, тогда растительно масла понадобится больше.

Масло разогреть в кастрюле с толстым дном, выкладывать творожные пончики столовой ложкой, предварительно сделав из теста шарик.

Жарить творожные пончики 2-5 минут, пока корочка не станет золотистой.

Готовые творожные пончики выложить на бумажное полотенце и подождать пока впитает все масло.

Творожные пончики можно посыпать сахарной пудрой.

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