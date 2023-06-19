Его подавали только элитным гостям: забытый рецепт салата из советских времен

Самый вкусный и "дорогой" салат из СССР, который любили многие. Такой рецепт салата Северный готовили для иностранных делегаций.
Слоеный салат настолько прост в приготовлении, что его сделает любой. Изюминкой в этом салате была печень трески, которую достать в СССР было очень трудно Если вы не любите печень трески, можно заменить любыми консервами.
Давно забытый салат из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 2 шт
- Печень трески - 1 банка
- Соленые огурцы - 3 шт (можно малосольные)
- Морковка - 2 шт
- Яйца -3 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Зеленый лук
- Майонез
Картошку помыть и отварить в мундире до готовности.
Отварить также морковку и яйца.
Картофель на салат остудить и натереть на крупной терке.
Сразу распределить картошку в красивую пиалу для салата, посолить и немного поперчить.
Смазать картошку 1 чайной ложкой майонеза.
Печень трески измельчить вилкой или в блендере на самой минимальной скорости.
Огурцы измельчить на крупной терке, отжать руками и равномерно распределить в тарелке.
Далее почистить яйца и натереть сразу в тарелку на огурцы. Смазать столовой ложкой майонеза.
Морковку почистить, натереть на мелкой терке и украсить верхушку салата.
Мелко порезать зеленый лук и украсить салат из СССР.
Смотрите видео, как готовить салат с тунцом рецепт:
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