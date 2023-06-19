Его подавали только элитным гостям: забытый рецепт салата из советских времен

Салаты из советских времен, которые были королевскими. Рецепт уникального советского салата Северный.

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Салат из СССР рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот youtube

Самый вкусный и "дорогой" салат из СССР, который любили многие. Такой рецепт салата Северный готовили для иностранных делегаций.

Слоеный салат настолько прост в приготовлении, что его сделает любой. Изюминкой в этом салате была печень трески, которую достать в СССР было очень трудно Если вы не любите печень трески, можно заменить любыми консервами.

Давно забытый салат из СССР - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 2 шт

Печень трески - 1 банка

Соленые огурцы - 3 шт (можно малосольные)

Морковка - 2 шт

Яйца -3 шт

Сыр твердый - 100 гр

Зеленый лук

Майонез

Картошку помыть и отварить в мундире до готовности.

Отварить также морковку и яйца.

Картофель на салат остудить и натереть на крупной терке.

Сразу распределить картошку в красивую пиалу для салата, посолить и немного поперчить.

Смазать картошку 1 чайной ложкой майонеза.

Печень трески измельчить вилкой или в блендере на самой минимальной скорости.

Огурцы измельчить на крупной терке, отжать руками и равномерно распределить в тарелке.

Далее почистить яйца и натереть сразу в тарелку на огурцы. Смазать столовой ложкой майонеза.

Как готовить советский салат Север рецепт / скриншот youtube

Морковку почистить, натереть на мелкой терке и украсить верхушку салата.

Мелко порезать зеленый лук и украсить салат из СССР.

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