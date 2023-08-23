Это шедевр: как приготовить маринованное сало по-украински с уксусом и чесноком

Маринованное сало – это великолепное дополнение к праздничному столу или просто угощение на каждый день.
Маринованное сало по-украински – это настоящее кулинарное наследие, которое сочетает в себе неповторимый аромат и богатый вкус. Узнайте, как приготовить вкусное маринованное сало в рассоле с добавлением уксуса и чеснока, чтобы насладиться настоящей гастрономической классикой.
Рецепт маринованного сала с уксусом и чесноком
Ингредиенты:
- Сало свиное – 500 г
- Уксус 9% – 2 ст. ложки
- Соль – 2 ст. ложки
- Сахар – 1 ч. ложка
- Перец горошком – 10-15 горошин
- Лавровый лист – 2 шт.
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Вода – 1 л
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Приготовление:
- Очистите сало от кожицы и нарежьте его на небольшие кусочки.
- Подготовьте рассол: в кипящей воде растворите соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист. Дайте рассолу остыть до комнатной температуры.
- Выдавите чеснок через пресс и добавьте его в рассол.
- Погрузите кусочки сала в рассол, чтобы они полностью покрылись жидкостью.
- Укрыть посуду крышкой и уберите ее в холодильник на 1-2 дня, чтобы сало мариновалось.
- После этого сало можно вынуть из рассола и дать ему слегка обсохнуть.
- Сало готово к употреблению! Его можно подавать как отдельное блюдо или использовать как ингредиент в других блюдах.
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