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Это шедевр: как приготовить маринованное сало по-украински с уксусом и чесноком

Сергей Кущ
23 августа 2023, 15:01 обновлено 23 августа, 15:01
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Маринованное сало – это великолепное дополнение к праздничному столу или просто угощение на каждый день.
Как замариновать сало с чесноком
Как замариновать сало с чесноком / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Маринованное сало по-украински – это настоящее кулинарное наследие, которое сочетает в себе неповторимый аромат и богатый вкус. Узнайте, как приготовить вкусное маринованное сало в рассоле с добавлением уксуса и чеснока, чтобы насладиться настоящей гастрономической классикой.

Рецепт маринованного сала с уксусом и чесноком

Ингредиенты:

  • Сало свиное – 500 г
  • Уксус 9% – 2 ст. ложки
  • Соль – 2 ст. ложки
  • Сахар – 1 ч. ложка
  • Перец горошком – 10-15 горошин
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Вода – 1 л

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Приготовление:

  1. Очистите сало от кожицы и нарежьте его на небольшие кусочки.
  2. Подготовьте рассол: в кипящей воде растворите соль, сахар, уксус, перец горошком и лавровый лист. Дайте рассолу остыть до комнатной температуры.
  3. Выдавите чеснок через пресс и добавьте его в рассол.
  4. Погрузите кусочки сала в рассол, чтобы они полностью покрылись жидкостью.
  5. Укрыть посуду крышкой и уберите ее в холодильник на 1-2 дня, чтобы сало мариновалось.
  6. После этого сало можно вынуть из рассола и дать ему слегка обсохнуть.
  7. Сало готово к употреблению! Его можно подавать как отдельное блюдо или использовать как ингредиент в других блюдах.

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