Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецепт

Рецепт восхитительной и самой вкусной шаурмы дома. Безупречный рецепт, который понравится всем.

Самая вкусная шаурма рецепт / goodfon.ru

Приготовить невероятную шаурму можно очень просто. Традиционно для начинки использую курицу, баранину или свинину.

Чтобы мясо получилось сочным, его нужно правильно готовить. Лаваш стоит выбирать не тонкий, но чтобы он хорошо держал форму и начинка не вываливалась.

Вариантов приготовления сочной шаурмы масса. Главред расскажет рецепт шаурмы на сковороде в домашних условиях.

Секретный рецепт шаурмы - как готовить

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Мясо (свинина или курица) - 150 гр

Капуста пекинская - 100 гр

Кетчуп или томатная паста

Сметана или майонез

Лук салатный

Чеснок - по вкусу

Морковка

Укроп, петрушка

Мясо предварительно помыть и обжарить на сковороде небольшими кусочками, чтобы оно получилось сочным, а не сухим.

Капусту мелко нашинковать, морковку почистить и натереть на терке.

Салатный лук порезать, чеснок по вкусу измельчить.

Смешать майонез, кетчуп и зелень.

Соединить морковку и капусту, посолить, добавить немного уксуса и перемешать руками. 1 лаваш развернуть, смазать полностью соусом для шаурмы.

Выложить мясо, далее капусту с морковкой, добавить немного соуса и лук.

Свернуть аккуратно шаурму, края обязательно закрыть.

Разогреть сковороду гриль, переложить шаурму и обжаривать с двух сторон.

Сковорода должна быть обязательно сухой, чтобы шаурма была хрустящей.

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