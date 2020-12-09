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Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога

9 декабря 2020, 13:36

Отказ от одного ингредиента может сделать суп почти диетическим, отметила эксперт.

Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Калорийность Калорийность 200 ккал
Кухня Кухня Европейская
Сырный крем суп по рецепту диетолога готовится 15 минут
Крем-суп с брынзой можно сделать за 15 минут, сообщила диетолог / Скриншот с instagram.com/dietolog.fus

Диетолог Светлана Фус поделилась, как приготовить отличный сырный крем-суп с цветной капустой и брынзой.

Такой суп готовится 15 минут, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что блюдо можно сделать почти диетическим, если вместо сливок использовать молоко.

Отличный крем-суп – рецепт от диетолога

Какие понадобятся ингредиенты:

  • 0,5 кг цветной капусты;
  • 1 желток;
  • 30 г брынзы на порцию;
  • 20 г сливочного масла;
  • 50 г сливок жирностью 10%;
  • 100 г молока;
  • Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить отличный сырный крем-суп – пошаговый рецепт:

  • Цветную капусту, разобранную на соцветия, отварите на протяжении 10 минут. Потом достаньте капусту и сцедите воду;
  • Растопите в кастрюле масло, влейте стакан холодной воды и проварите все на среднем огне на протяжении 5 минут;
  • Положите в кастрюлю отваренную цветную капусту и готовьте все еще около 7 минут;
  • Сделайте огонь минимальным, добавьте к ингредиентам желток и сливки и взбейте все блендером;
  • Когда суп станет однородным, всыпьте брынзу и добавьте соль и перец.
Сырный крем суп по рецепту диетолога готовится 15 минут
Крем-суп с брынзой можно сделать за 15 минут, сообщила диетолог / Скриншот с instagram.com/dietolog.fus

рецепт суп Светлана Фус
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