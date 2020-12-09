Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Калорийность Калорийность 200 ккал Кухня Кухня Европейская

Крем-суп с брынзой можно сделать за 15 минут, сообщила диетолог / Скриншот с instagram.com/dietolog.fus

Диетолог Светлана Фус поделилась, как приготовить отличный сырный крем-суп с цветной капустой и брынзой.

Такой суп готовится 15 минут, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что блюдо можно сделать почти диетическим, если вместо сливок использовать молоко.

Отличный крем-суп – рецепт от диетолога

Какие понадобятся ингредиенты:

0,5 кг цветной капусты;

1 желток;

30 г брынзы на порцию;

20 г сливочного масла;

50 г сливок жирностью 10%;

100 г молока;

Соль, перец – по вкусу.

Как приготовить отличный сырный крем-суп – пошаговый рецепт:

Цветную капусту, разобранную на соцветия, отварите на протяжении 10 минут. Потом достаньте капусту и сцедите воду;

Растопите в кастрюле масло, влейте стакан холодной воды и проварите все на среднем огне на протяжении 5 минут;

Положите в кастрюлю отваренную цветную капусту и готовьте все еще около 7 минут;

Сделайте огонь минимальным, добавьте к ингредиентам желток и сливки и взбейте все блендером;

Когда суп станет однородным, всыпьте брынзу и добавьте соль и перец.