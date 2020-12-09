Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога

Отказ от одного ингредиента может сделать суп почти диетическим, отметила эксперт.
Время приготовления: 15 минут
Калорийность 200 ккал
Кухня Европейская
Диетолог Светлана Фус поделилась, как приготовить отличный сырный крем-суп с цветной капустой и брынзой.
Такой суп готовится 15 минут, написала эксперт на своей странице в Instagram.
Эксперт отметила, что блюдо можно сделать почти диетическим, если вместо сливок использовать молоко.
Отличный крем-суп – рецепт от диетолога
Какие понадобятся ингредиенты:
- 0,5 кг цветной капусты;
- 1 желток;
- 30 г брынзы на порцию;
- 20 г сливочного масла;
- 50 г сливок жирностью 10%;
- 100 г молока;
- Соль, перец – по вкусу.
Как приготовить отличный сырный крем-суп – пошаговый рецепт:
- Цветную капусту, разобранную на соцветия, отварите на протяжении 10 минут. Потом достаньте капусту и сцедите воду;
- Растопите в кастрюле масло, влейте стакан холодной воды и проварите все на среднем огне на протяжении 5 минут;
- Положите в кастрюлю отваренную цветную капусту и готовьте все еще около 7 минут;
- Сделайте огонь минимальным, добавьте к ингредиентам желток и сливки и взбейте все блендером;
- Когда суп станет однородным, всыпьте брынзу и добавьте соль и перец.
Автор: Екатерина Присяжнюк