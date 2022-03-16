Идеальные финские лепешки во время войны: простой рецепт за 10 минут

Для приготовления финских лепешек можно выбирать любые ингредиенты.
Во время войны в Украине каждый из нас пытается приготовить что-то вкусное, сытное и быстрое. Мы расскажем рецепт идеальных лепешек, которые точно порадуют близких.
Такие лепешки получаются очень сытными.
Для приготовления финских лепешек можно выбирать любые ингредиенты и начинку, которая есть у вас дома.
Финские лепешки - рецепт
Вам понадобится:
- Молоко теплое - 100 мл
- Мука - 260 грамм
- Дрожжи сухие - 1 пакетик
- Сахар, соль - по 1 чайной ложке
- Сметана
Молоко нагреть на плите и добавить пакетик сухих дрожжей, перемешать и оставить на 8 минут.
В молоко добавляем сахар и хорошо перемешиваем.
Муку просеять дважды и добавить порциями к молоку, все хорошо перемешивая.
Добавляем сметану 3 столовые ложки и соль.
Замесить мягкое тесто и поставить в теплое место.
Разделить тесто на лепешки на 6 или 7 частей.
Немного добавить муки и раскатать в тонкие лепешки.
Финские лепешки можно готовить в духовке при температуре 220 градусов.
Или жарить на оливковом масле под крышкой.
Читайте такжеВкуснейшие картофельные лепешки с зеленью на скорую руку: невероятно простой рецепт
Читайте также:
- Как готовить бездрожжевой хлеб: рецепт за 20 минут
- Не выбрасывайте его никогда: что приготовить из черствого хлеба
- Как черствый хлеб сделать мягким и свежим: 4 самых простых способа