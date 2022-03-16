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Идеальные финские лепешки во время войны: простой рецепт за 10 минут

16 марта 2022, 16:35

Для приготовления финских лепешек можно выбирать любые ингредиенты.

лепешки, хачапури
Как приготовить лепешки из сыра рецепт / ua.depositphotos.com

Во время войны в Украине каждый из нас пытается приготовить что-то вкусное, сытное и быстрое. Мы расскажем рецепт идеальных лепешек, которые точно порадуют близких.

Такие лепешки получаются очень сытными.

Для приготовления финских лепешек можно выбирать любые ингредиенты и начинку, которая есть у вас дома.

Финские лепешки - рецепт

Вам понадобится:

  • Молоко теплое - 100 мл
  • Мука - 260 грамм
  • Дрожжи сухие - 1 пакетик
  • Сахар, соль - по 1 чайной ложке
  • Сметана

Молоко нагреть на плите и добавить пакетик сухих дрожжей, перемешать и оставить на 8 минут.

В молоко добавляем сахар и хорошо перемешиваем.

Муку просеять дважды и добавить порциями к молоку, все хорошо перемешивая.

Добавляем сметану 3 столовые ложки и соль.

Замесить мягкое тесто и поставить в теплое место.

Разделить тесто на лепешки на 6 или 7 частей.

Немного добавить муки и раскатать в тонкие лепешки.

Финские лепешки можно готовить в духовке при температуре 220 градусов.

Или жарить на оливковом масле под крышкой.

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