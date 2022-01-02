Как приготовить идеальную кутью на Рождество 7 января: три удивительных секрета

Узнайте, как правильно, быстро и вкусно приготовить кутью на Рождество.
7 января 2022 года православные будут отмечать Рождество Христово. Это праздник ждут многие украинцы. Хозяйки традиционно готовят кутью, узвар и еще 10 блюд на праздничный стол.
Мы расскажем, как приготовить идеальную кутью и раскроем пару секретов.
Рецептов кутьи очень много. Ее готовят из риса и пшена с добавлением орехов, изюма, мака и меда.
Три секрета приготовления идеальной кути
Рождество принято встречать с 6 на 7 января, а вот кутью нужно готовить накануне. Обычно, кутью готовили до 5 утра, когда в доме тихо и спокойно.
Рождественская кутья должна быть готова до восхода солнца, тогда она приносит достаток в дом.
Чтобы кутья получилась идеальной, нужно покупать только отборную крупу.
6 января до появления первой звезды нельзя ничего есть. Ведь в это время заканчивается строгий Рождественский пост. Только после первой звезды садились за стол и первым должен съесть кутью глава семьи, далее жена и только потом дети и близкие.
Как приготовить кутью - простой рецепт
Вам понадобится:
- Крупа пшеницы - 250 грамм
- Изюм - 100 грамм
- Мед - 120 грамм
- Орехи грецкие
Крупу пшеницы хорошо перебрать и промыть 5 раз под водой. Варить до готовности 30 минут.
Изюм почистить и помыть. Мак запарить и хорошо растереть.
Готовую пшеницу смешать с маком, изюмом и заправить все медом.
Выложить в блюдо для подачи кутьи и посыпать грецкими орехами.
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