Как приготовить идеальную кутью на Рождество 7 января: три удивительных секрета

Как приготовить кутью на Рождество 2022 / ua.depositphotos.com

7 января 2022 года православные будут отмечать Рождество Христово. Это праздник ждут многие украинцы. Хозяйки традиционно готовят кутью, узвар и еще 10 блюд на праздничный стол.

Мы расскажем, как приготовить идеальную кутью и раскроем пару секретов.

Рецептов кутьи очень много. Ее готовят из риса и пшена с добавлением орехов, изюма, мака и меда.

Три секрета приготовления идеальной кути

Рождество принято встречать с 6 на 7 января, а вот кутью нужно готовить накануне. Обычно, кутью готовили до 5 утра, когда в доме тихо и спокойно.

Рождественская кутья должна быть готова до восхода солнца, тогда она приносит достаток в дом.

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Чтобы кутья получилась идеальной, нужно покупать только отборную крупу.

6 января до появления первой звезды нельзя ничего есть. Ведь в это время заканчивается строгий Рождественский пост. Только после первой звезды садились за стол и первым должен съесть кутью глава семьи, далее жена и только потом дети и близкие.

Как приготовить кутью - простой рецепт

Вам понадобится:

Крупа пшеницы - 250 грамм

Изюм - 100 грамм

Мед - 120 грамм

Орехи грецкие

Крупу пшеницы хорошо перебрать и промыть 5 раз под водой. Варить до готовности 30 минут.

Изюм почистить и помыть. Мак запарить и хорошо растереть.

Готовую пшеницу смешать с маком, изюмом и заправить все медом.

Выложить в блюдо для подачи кутьи и посыпать грецкими орехами.

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