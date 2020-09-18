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Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара

18 сентября 2020, 12:52

Татьяна Литвинова объяснила, как менее чем за 20 минут сделать на зиму хрустящие соленые огурцы.

Соленые огурцы на зиму можно приготовить по старинному одесскому рецепту
На зиму огурцы можно приготовить по старинному одесскому рецепту / Скриншот

Известный кулинар, судья шоу Мастершеф Татьяна Литвинова поделилась старинным, вкусным и полезным одесским рецептом соленых огурцов на зиму.

Огурцы по такому рецепту готовятся быстро и получаются хрустящими, поделилась эксперт на своем канале в YouTube.

Литвинова добавила, что для приготовления соленых огурцов понадобится до 20 мин.

Как приготовить вкусные и хрустящие огурцы на зиму соленые – рецепт от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления соленых огурцов:

  • Огурцы, которых должно хватить для заполнения 3-литровой банки. Размер огурцов должен быть порядка 10 см, пупырышки должны быть равномерными и темными;
  • Острый перец – 1 штука (по желанию);
  • Чеснок – 1-2 зубчика;
  • Листья хрена, вишни и зелень укропа (по 2 веточки);
  • Рассол – на 1 л воды – 1 столовая ложка соли (нельзя использовать йодированную соль).

Этапы приготовления соленых огурцов на зиму:

  • Залейте огурцы на несколько часов холодной водой (лучше – на ночь). Вода обязательно должна быть очищенной;
  • Слейте холодную воду и залейте огурцы кипятком;
  • Сделайте рассол – влейте в банку горячую воду, всыпьте 3 столовые ложки соли и растворите ее;
  • Залейте в банку очищенную холодную воду, после этого в банке должно быть три литра рассола;
  • Уложите огурцы в пустую банку, ее не нужно полностью заполнять;
  • Уложите на огурцы листья вишни, хрена, зелень укропа, очищенный чеснок и красный перец;
  • Залейте огурцы рассолом и закройте крышкой.

Такие соленые огурцы можно хранить на протяжении всей зимы в холодильнике или в погребе.

На зиму огурцы можно приготовить по старинному одесскому рецепту
Татьяна Литвинова поделилась старинным одесским рецептом соленых огурцов / Скриншот

Татьяна Литвинова соленые огурцы соленые огурцы на зиму
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