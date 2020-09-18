Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара

На зиму огурцы можно приготовить по старинному одесскому рецепту / Скриншот

Известный кулинар, судья шоу Мастершеф Татьяна Литвинова поделилась старинным, вкусным и полезным одесским рецептом соленых огурцов на зиму.

Огурцы по такому рецепту готовятся быстро и получаются хрустящими, поделилась эксперт на своем канале в YouTube.

Литвинова добавила, что для приготовления соленых огурцов понадобится до 20 мин.

Как приготовить вкусные и хрустящие огурцы на зиму соленые – рецепт от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления соленых огурцов:

Огурцы, которых должно хватить для заполнения 3-литровой банки. Размер огурцов должен быть порядка 10 см, пупырышки должны быть равномерными и темными;

Острый перец – 1 штука (по желанию);

Чеснок – 1-2 зубчика;

Листья хрена, вишни и зелень укропа (по 2 веточки);

Рассол – на 1 л воды – 1 столовая ложка соли (нельзя использовать йодированную соль).

Этапы приготовления соленых огурцов на зиму:

Залейте огурцы на несколько часов холодной водой (лучше – на ночь). Вода обязательно должна быть очищенной;

Слейте холодную воду и залейте огурцы кипятком;

Сделайте рассол – влейте в банку горячую воду, всыпьте 3 столовые ложки соли и растворите ее;

Залейте в банку очищенную холодную воду, после этого в банке должно быть три литра рассола;

Уложите огурцы в пустую банку, ее не нужно полностью заполнять;

Уложите на огурцы листья вишни, хрена, зелень укропа, очищенный чеснок и красный перец;

Залейте огурцы рассолом и закройте крышкой.

Такие соленые огурцы можно хранить на протяжении всей зимы в холодильнике или в погребе.