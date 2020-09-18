Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара

Татьяна Литвинова объяснила, как менее чем за 20 минут сделать на зиму хрустящие соленые огурцы.
Известный кулинар, судья шоу Мастершеф Татьяна Литвинова поделилась старинным, вкусным и полезным одесским рецептом соленых огурцов на зиму.
Огурцы по такому рецепту готовятся быстро и получаются хрустящими, поделилась эксперт на своем канале в YouTube.
Литвинова добавила, что для приготовления соленых огурцов понадобится до 20 мин.
Как приготовить вкусные и хрустящие огурцы на зиму соленые – рецепт от Татьяны Литвиновой
Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления соленых огурцов:
- Огурцы, которых должно хватить для заполнения 3-литровой банки. Размер огурцов должен быть порядка 10 см, пупырышки должны быть равномерными и темными;
- Острый перец – 1 штука (по желанию);
- Чеснок – 1-2 зубчика;
- Листья хрена, вишни и зелень укропа (по 2 веточки);
- Рассол – на 1 л воды – 1 столовая ложка соли (нельзя использовать йодированную соль).
Этапы приготовления соленых огурцов на зиму:
- Залейте огурцы на несколько часов холодной водой (лучше – на ночь). Вода обязательно должна быть очищенной;
- Слейте холодную воду и залейте огурцы кипятком;
- Сделайте рассол – влейте в банку горячую воду, всыпьте 3 столовые ложки соли и растворите ее;
- Залейте в банку очищенную холодную воду, после этого в банке должно быть три литра рассола;
- Уложите огурцы в пустую банку, ее не нужно полностью заполнять;
- Уложите на огурцы листья вишни, хрена, зелень укропа, очищенный чеснок и красный перец;
- Залейте огурцы рассолом и закройте крышкой.
Такие соленые огурцы можно хранить на протяжении всей зимы в холодильнике или в погребе.
Автор: Екатерина Присяжнюк