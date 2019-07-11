Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт

Для приготовления соленых огурцов понадобятся простые ингредиенты.
На зиму можно заготовить соленые огурцы, которые очень быстро готовятся, однако хранить их нужно только в холодном погребе.
Главред решил объяснить, как приготовить соленые огурцы за минимальное количество времени.
Соленые огурцы: очень быстрый рецепт на одну 3-х литровую банку
Ингредиенты:
- Около 2,5 огурцов;
- 1 большая головка чеснока;
- 2 листа хрена;
- 4 листка смородины;
- 1 лавровый лист;
- 4 стебля укропа;
- 3 столовые ложки соли.
Как приготовить соленые огурцы на зиму
Промойте и замочите огурцы в холодной воде на 6-8 часов. Слейте воду и промойте огурцы еще раз.
На дно хорошо вымытой банки выложите половину заготовленной зелени и весь очищенный чеснок. Потом плотно сложите в банку огурцы и сверху накройте их оставшейся зеленью.
Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецептыНалейте в банку холодную воду, потом слейте ее в кастрюлю, положите соль и доведите до кипения.
Вылейте горячий рассол в банку и закройте ее плотной капроновой крышкой или закатайте металлической.
Переверните закрытую банку с огурцами и дайте ей остыть. Потом поставьте банку с огурцами в холодный погреб. Во время брожения крышка с банки может срываться — нужно просто снова закрыть банку.
Фото этапов приготовления соленых огурцов