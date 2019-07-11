Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт

Соленые огурцы можно быстро приготовить / Главред

На зиму можно заготовить соленые огурцы, которые очень быстро готовятся, однако хранить их нужно только в холодном погребе.

Главред решил объяснить, как приготовить соленые огурцы за минимальное количество времени.

Соленые огурцы: очень быстрый рецепт на одну 3-х литровую банку

Ингредиенты:

Около 2,5 огурцов;

1 большая головка чеснока;

2 листа хрена;

4 листка смородины;

1 лавровый лист;

4 стебля укропа;

3 столовые ложки соли.

Как приготовить соленые огурцы на зиму

Промойте и замочите огурцы в холодной воде на 6-8 часов. Слейте воду и промойте огурцы еще раз.

На дно хорошо вымытой банки выложите половину заготовленной зелени и весь очищенный чеснок. Потом плотно сложите в банку огурцы и сверху накройте их оставшейся зеленью.

Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецептыНалейте в банку холодную воду, потом слейте ее в кастрюлю, положите соль и доведите до кипения.

Вылейте горячий рассол в банку и закройте ее плотной капроновой крышкой или закатайте металлической.

Переверните закрытую банку с огурцами и дайте ей остыть. Потом поставьте банку с огурцами в холодный погреб. Во время брожения крышка с банки может срываться — нужно просто снова закрыть банку.

Фото этапов приготовления соленых огурцов