Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт

11 июля 2019, 21:45

Для приготовления соленых огурцов понадобятся простые ингредиенты.

Соленые огурцы можно быстро приготовить
Соленые огурцы можно быстро приготовить / Главред

На зиму можно заготовить соленые огурцы, которые очень быстро готовятся, однако хранить их нужно только в холодном погребе.

Главред решил объяснить, как приготовить соленые огурцы за минимальное количество времени.

Соленые огурцы: очень быстрый рецепт на одну 3-х литровую банку

Ингредиенты:

  • Около 2,5 огурцов;
  • 1 большая головка чеснока;
  • 2 листа хрена;
  • 4 листка смородины;
  • 1 лавровый лист;
  • 4 стебля укропа;
  • 3 столовые ложки соли.

Как приготовить соленые огурцы на зиму

Промойте и замочите огурцы в холодной воде на 6-8 часов. Слейте воду и промойте огурцы еще раз.

На дно хорошо вымытой банки выложите половину заготовленной зелени и весь очищенный чеснок. Потом плотно сложите в банку огурцы и сверху накройте их оставшейся зеленью.

Читайте такжеОгурцы с кетчупом на зиму: простые и вкусные рецептыНалейте в банку холодную воду, потом слейте ее в кастрюлю, положите соль и доведите до кипения.

Вылейте горячий рассол в банку и закройте ее плотной капроновой крышкой или закатайте металлической.

Переверните закрытую банку с огурцами и дайте ей остыть. Потом поставьте банку с огурцами в холодный погреб. Во время брожения крышка с банки может срываться — нужно просто снова закрыть банку.

Фото этапов приготовления соленых огурцов

  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред
  • Соленые огурцы можно быстро приготовить Главред

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