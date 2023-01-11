Какие 3 блюда нужно приготовить на Старый Новый год: можно узнать свою судьбу и привлечь достаток

Старый Новый год в Украине отмечают с 13 на 14 января. Это особенный праздник, который имеет свои традиции. Меню на Старый новый год отличается от других праздников. Традицией 13 января было готовить вареники с сюрпризом.
На старый Новый год нужно обязательно приготовить несколько блюд. Они принесут в дом достаток, удачу и благополучие.
Старый Новый год был прекрасным поводом накрыть щедрый стол и пригласить в дом гостей. Верили, чем больше в вашем доме соберется людей, тем богаче будет год.
Что готовят на Старый Новый год 2023
- Кутья
- Узвар
- Вареники
- Легкий салат
- Пирог
- Блюда из свинины (котлеты, рулет, колбаса)
- Блины с разными начинками
Щедрая кутья на Старый Новый год 2023 - рецепт
Щедрую кутью готовят 13 января на Щедрый вечер. Готовить кутью можно из любой крупы, но заправлять только сливочным маслом, сливками или молоком.
Вам понадобится:
- Рис - 1 стакан
- Арахис
- Арахисовая паста
- Молоко - 100 мл
- Мак
- Цукаты
Рис хорошо промыть под проточной водой, отварить до готовности и остудить.
Мак пропарить и следом измельчить.
Арахисовую пасту смешать с молоком и залить рис.
Получится немного золотистого цвета Щедрая кутья.
Далее заправить кутью из риса маком, орехами и цукатами.
Все перемешать и подавать к столу. Можно добавить сахар по вкусу.
Рулет из свинины на Старый Новый год 2023 - рецепт
Перед Старым Новый годом 2023 отмечают праздник Меланки и Василия. Обязательно нужно было приготовить вкусные блюда из свинины. Потому что Василий в народе считался покровителем свиней.
Вам понадобится:
- Свинина - 1 кг
- Чеснок
- Соль, перец
- Грибы - 200 гр
- Лук - 2 шт
- Твердый сыр - 80-100 гр
Мясо можно выбирать любое. Главное, чтобы кусочек был цельным и без прожилок.
Сделать с одной стороны небольшие надрезы, накрыть мясо пищевой пленкой и отбить.
Посолить и поперчить по вкусу свинину, натереть чесноком или выдавить в чесночнице.
Грибы порезать тонкими пластинками, сыр натереть.
Выложить в серединку начинку, аккуратно свернуть и рулет завязать кулинарной нитью.
Рулет из свинины можно обжарить с двух сторон на сковороде гриль.
Можно также сразу выпекать. Духовку разогреть до 200 градусов, переложить рулет в рукав и запечь 20 минут.
Далее рукав разрезать, чтобы горочка получилась золотистой, убавить до 180 градусов духовку и выпекать еще 30 минут.
Далее накрыть мясной рулет на Старый Новый год фольгой и выпекать еще 15-20 минут. Проверяйте, чтобы рулет не стал сухим.
Узвар на Старый Новый год 2023
Традиционный напиток подавали в самом конце праздника. Готовить его следует из сухофруктов с добавлением чернослива.
Вам понадобится:
- Мед - 100 гр
- Изюм
- Чернослив
- Яблоки
- Груши
- Сахар - по вкусу
Сухофрукты все хорошо промыть и залить холодной водой на 5 минут.
В небольшую кастрюлю переложить сухофрукты на узвар, залить водой и прокипятить.
Как закипит узвар, добавить 2 столовые ложки сахара, проварить еще 5 минут.
Затем добавить чернослив и варить 10 минут.
В самом конце добавить мед, хорошо все перемешать и оставить под крышкой настояться.
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