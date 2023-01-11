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Какие 3 блюда нужно приготовить на Старый Новый год: можно узнать свою судьбу и привлечь достаток

11 января 2023, 15:13
Вкусное меню на Старый Новый год. Рецепты, которые должны стоять на каждом столе.
Рецепты на Старый новый год, что готовят на старый новый год 2023
Что готовят на Старый Новый год 2023 рецепт / freepik.com

Старый Новый год в Украине отмечают с 13 на 14 января. Это особенный праздник, который имеет свои традиции. Меню на Старый новый год отличается от других праздников. Традицией 13 января было готовить вареники с сюрпризом.

На старый Новый год нужно обязательно приготовить несколько блюд. Они принесут в дом достаток, удачу и благополучие.

Старый Новый год был прекрасным поводом накрыть щедрый стол и пригласить в дом гостей. Верили, чем больше в вашем доме соберется людей, тем богаче будет год.

Что готовят на Старый Новый год 2023

  • Кутья
  • Узвар
  • Вареники
  • Легкий салат
  • Пирог
  • Блюда из свинины (котлеты, рулет, колбаса)
  • Блины с разными начинками

Щедрая кутья на Старый Новый год 2023 - рецепт

Щедрую кутью готовят 13 января на Щедрый вечер. Готовить кутью можно из любой крупы, но заправлять только сливочным маслом, сливками или молоком.

Вам понадобится:

  • Рис - 1 стакан
  • Арахис
  • Арахисовая паста
  • Молоко - 100 мл
  • Мак
  • Цукаты

Рис хорошо промыть под проточной водой, отварить до готовности и остудить.

Мак пропарить и следом измельчить.

Арахисовую пасту смешать с молоком и залить рис.

Получится немного золотистого цвета Щедрая кутья.

Далее заправить кутью из риса маком, орехами и цукатами.

Все перемешать и подавать к столу. Можно добавить сахар по вкусу.

Рулет из свинины на Старый Новый год 2023 - рецепт

Блюда из свинины на Василия рецепт
Блюда из свинины на Василия рецепт / goodfon.ru

Перед Старым Новый годом 2023 отмечают праздник Меланки и Василия. Обязательно нужно было приготовить вкусные блюда из свинины. Потому что Василий в народе считался покровителем свиней.

Вам понадобится:

  • Свинина - 1 кг
  • Чеснок
  • Соль, перец
  • Грибы - 200 гр
  • Лук - 2 шт
  • Твердый сыр - 80-100 гр

Мясо можно выбирать любое. Главное, чтобы кусочек был цельным и без прожилок.

Сделать с одной стороны небольшие надрезы, накрыть мясо пищевой пленкой и отбить.

Посолить и поперчить по вкусу свинину, натереть чесноком или выдавить в чесночнице.

Грибы порезать тонкими пластинками, сыр натереть.

Выложить в серединку начинку, аккуратно свернуть и рулет завязать кулинарной нитью.

Рулет из свинины можно обжарить с двух сторон на сковороде гриль.

Можно также сразу выпекать. Духовку разогреть до 200 градусов, переложить рулет в рукав и запечь 20 минут.

Далее рукав разрезать, чтобы горочка получилась золотистой, убавить до 180 градусов духовку и выпекать еще 30 минут.

Далее накрыть мясной рулет на Старый Новый год фольгой и выпекать еще 15-20 минут. Проверяйте, чтобы рулет не стал сухим.

Узвар на Старый Новый год 2023

Традиционный напиток подавали в самом конце праздника. Готовить его следует из сухофруктов с добавлением чернослива.

Вам понадобится:

  • Мед - 100 гр
  • Изюм
  • Чернослив
  • Яблоки
  • Груши
  • Сахар - по вкусу

Сухофрукты все хорошо промыть и залить холодной водой на 5 минут.

В небольшую кастрюлю переложить сухофрукты на узвар, залить водой и прокипятить.

Как закипит узвар, добавить 2 столовые ложки сахара, проварить еще 5 минут.

Затем добавить чернослив и варить 10 минут.

В самом конце добавить мед, хорошо все перемешать и оставить под крышкой настояться.

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