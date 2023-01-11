Какие 3 блюда нужно приготовить на Старый Новый год: можно узнать свою судьбу и привлечь достаток

Вкусное меню на Старый Новый год. Рецепты, которые должны стоять на каждом столе.

Что готовят на Старый Новый год 2023 рецепт / freepik.com

Старый Новый год в Украине отмечают с 13 на 14 января. Это особенный праздник, который имеет свои традиции. Меню на Старый новый год отличается от других праздников. Традицией 13 января было готовить вареники с сюрпризом.

На старый Новый год нужно обязательно приготовить несколько блюд. Они принесут в дом достаток, удачу и благополучие.

Старый Новый год был прекрасным поводом накрыть щедрый стол и пригласить в дом гостей. Верили, чем больше в вашем доме соберется людей, тем богаче будет год.

Что готовят на Старый Новый год 2023

Кутья

Узвар

Вареники

Легкий салат

Пирог

Блюда из свинины (котлеты, рулет, колбаса)

Блины с разными начинками

Щедрая кутья на Старый Новый год 2023 - рецепт

Щедрую кутью готовят 13 января на Щедрый вечер. Готовить кутью можно из любой крупы, но заправлять только сливочным маслом, сливками или молоком.

Вам понадобится:

Рис - 1 стакан

Арахис

Арахисовая паста

Молоко - 100 мл

Мак

Цукаты

Рис хорошо промыть под проточной водой, отварить до готовности и остудить.

Мак пропарить и следом измельчить.

Арахисовую пасту смешать с молоком и залить рис.

Получится немного золотистого цвета Щедрая кутья.

Далее заправить кутью из риса маком, орехами и цукатами.

Все перемешать и подавать к столу. Можно добавить сахар по вкусу.

Рулет из свинины на Старый Новый год 2023 - рецепт

Блюда из свинины на Василия рецепт / goodfon.ru

Перед Старым Новый годом 2023 отмечают праздник Меланки и Василия. Обязательно нужно было приготовить вкусные блюда из свинины. Потому что Василий в народе считался покровителем свиней.

Вам понадобится:

Свинина - 1 кг

Чеснок

Соль, перец

Грибы - 200 гр

Лук - 2 шт

Твердый сыр - 80-100 гр

Мясо можно выбирать любое. Главное, чтобы кусочек был цельным и без прожилок.

Сделать с одной стороны небольшие надрезы, накрыть мясо пищевой пленкой и отбить.

Посолить и поперчить по вкусу свинину, натереть чесноком или выдавить в чесночнице.

Грибы порезать тонкими пластинками, сыр натереть.

Выложить в серединку начинку, аккуратно свернуть и рулет завязать кулинарной нитью.

Рулет из свинины можно обжарить с двух сторон на сковороде гриль.

Можно также сразу выпекать. Духовку разогреть до 200 градусов, переложить рулет в рукав и запечь 20 минут.

Далее рукав разрезать, чтобы горочка получилась золотистой, убавить до 180 градусов духовку и выпекать еще 30 минут.

Далее накрыть мясной рулет на Старый Новый год фольгой и выпекать еще 15-20 минут. Проверяйте, чтобы рулет не стал сухим.

Узвар на Старый Новый год 2023

Традиционный напиток подавали в самом конце праздника. Готовить его следует из сухофруктов с добавлением чернослива.

Вам понадобится:

Мед - 100 гр

Изюм

Чернослив

Яблоки

Груши

Сахар - по вкусу

Сухофрукты все хорошо промыть и залить холодной водой на 5 минут.

В небольшую кастрюлю переложить сухофрукты на узвар, залить водой и прокипятить.

Как закипит узвар, добавить 2 столовые ложки сахара, проварить еще 5 минут.

Затем добавить чернослив и варить 10 минут.

В самом конце добавить мед, хорошо все перемешать и оставить под крышкой настояться.

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