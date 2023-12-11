Лучший бюджетный салат на Новый год 2024: вкус детства - рецепт

Готовимся к Новому году. Чтобы задобрить покровителя 2024 года Дракона, следует готовить простые блюда с изюминкой.
Сегодня расскажем вам очень простой рецепт с крабовыми палочками и 1 секретным ингредиентом.
Настолько вкусный салат, что напоминает детство и Новый год.
Салат на Новый год с крабовыми палочками - рецепт
Вам понадобится:
- Морковка по-корейски - 200 гр
- Крабовые палочки - 250 гр
- Яйца отварные - 3 шт
- Плавленый сырок - 1 шт
- Майонез - 1 столовая ложка
Предварительно отварить яйца до готовности. Остудить и почистить.
С моркови по-корейски слить всю жидкость и немного порезать.
В салатник положить морковь-по корейски.
Натереть на крупной терке яйца и добавить в салат.
Крабовые палочки порезать брусочками или разделить руками на волокна.
Плавленый сырок натереть на терке и также все добавить в салат.
Добавить майонез и аккуратно перемешать салатик.
Такой изумительный салат очень вкусный и готовить всего 5 минут.
Смотрите видео, как готовить бюджетный салат на Новый год 2024 рецепт:
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