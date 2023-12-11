Лучший бюджетный салат на Новый год 2024: вкус детства - рецепт

Гости уплетут такой салат за 1 минуту. Невероятный рецепт на Новый год 2024.

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Вкусный и дешевый салат на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовимся к Новому году. Чтобы задобрить покровителя 2024 года Дракона, следует готовить простые блюда с изюминкой.

Сегодня расскажем вам очень простой рецепт с крабовыми палочками и 1 секретным ингредиентом.

Настолько вкусный салат, что напоминает детство и Новый год.

Салат на Новый год с крабовыми палочками - рецепт

Вам понадобится:

Морковка по-корейски - 200 гр

Крабовые палочки - 250 гр

Яйца отварные - 3 шт

Плавленый сырок - 1 шт

Майонез - 1 столовая ложка

Предварительно отварить яйца до готовности. Остудить и почистить.

С моркови по-корейски слить всю жидкость и немного порезать.

В салатник положить морковь-по корейски.

Натереть на крупной терке яйца и добавить в салат.

Крабовые палочки порезать брусочками или разделить руками на волокна.

Плавленый сырок натереть на терке и также все добавить в салат.

Добавить майонез и аккуратно перемешать салатик.

Такой изумительный салат очень вкусный и готовить всего 5 минут.

Смотрите видео, как готовить бюджетный салат на Новый год 2024 рецепт:

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