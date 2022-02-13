Может превратиться в яд: в какие блюда нельзя добавлять мед и чем он опасен в горячей выпечке

Выпечка с медом может стать ароматнее, важно правильно его использовать.
Полезный и вкусный продукт, который несет в себе массу положительных качеств может быть опасен. Мед - это универсальный подсластитель, но не всегда его можно использовать.
Бытует мнение, что мед может стать настоящим ядом, если его использовать в горячей выпечке и других продуктах.
Мед действительно нельзя использовать, например, в горячем чае. Он моментально теряет свои полезные качества и той пользы, которую вы ожидаете, не принесет.
Где нельзя использовать мед
Многие кулинары советуют не использовать мед сразу в выпечке. При нагреве мед становится обычным сиропом.
Когда выпекаете торты или булочки, медом стоит пропитывать коржи, тогда сладкая здоба будет не так быстро черстветь и срок годности изделия будет продлен. Кроме того, выпечка с медом станет ароматнее. Важно правильно его использовать.
Вкуснейший пирог с грушей и медом
Вам понадобится:
- Мука - 2 стакана
- Мед - 2 столовые ложки
- Груши - 2 штуки большие
- Сахар - 1 стакан
- Вода теплая - 1 стакан
- Сода
- Орехи
- Растительное масло или сливочное
- Корица
В кастрюлю налить теплой воды, добавить сахар и растительное масло 1 столовую ложку. Размешать пока сахар полностью не растворится.
Груши почистить и порезать дольками или кубиками, посыпать корицей.
Муку хорошо просеять, добавить соду, измельченные в блендере орехи и разбавленный сахар с водой.
Замешивать тесто в кухонном комбайне. Тесто на пирог с грушей должно напоминать, как тесто на блины.
Добавляем груши с корицей в тесто и хорошо перемешиваем. В форму для запекания на дно выстелить пергаментную бумагу и тесто.
Духовку разогреть до 180-200 градусов и выпекать пирог 25-30 минут.
В это время размешать 2 столовые ложки меда и немного воды.
Достать пирог с грушами из духовки и обильно полить медовой заправкой.
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