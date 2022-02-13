Может превратиться в яд: в какие блюда нельзя добавлять мед и чем он опасен в горячей выпечке

Чем опасен мед в выпечке / ua.depositphotos.com

Полезный и вкусный продукт, который несет в себе массу положительных качеств может быть опасен. Мед - это универсальный подсластитель, но не всегда его можно использовать.

Бытует мнение, что мед может стать настоящим ядом, если его использовать в горячей выпечке и других продуктах.

Мед действительно нельзя использовать, например, в горячем чае. Он моментально теряет свои полезные качества и той пользы, которую вы ожидаете, не принесет.

Где нельзя использовать мед

Многие кулинары советуют не использовать мед сразу в выпечке. При нагреве мед становится обычным сиропом.

Когда выпекаете торты или булочки, медом стоит пропитывать коржи, тогда сладкая здоба будет не так быстро черстветь и срок годности изделия будет продлен. Кроме того, выпечка с медом станет ароматнее. Важно правильно его использовать.

Реклама

Как приготовить пирог с грушей и медом рецепт / ua.depositphotos.com

Вкуснейший пирог с грушей и медом

Вам понадобится:

Мука - 2 стакана

Мед - 2 столовые ложки

Груши - 2 штуки большие

Сахар - 1 стакан

Вода теплая - 1 стакан

Сода

Орехи

Растительное масло или сливочное

Корица

В кастрюлю налить теплой воды, добавить сахар и растительное масло 1 столовую ложку. Размешать пока сахар полностью не растворится.

Груши почистить и порезать дольками или кубиками, посыпать корицей.

Муку хорошо просеять, добавить соду, измельченные в блендере орехи и разбавленный сахар с водой.

Замешивать тесто в кухонном комбайне. Тесто на пирог с грушей должно напоминать, как тесто на блины.

Добавляем груши с корицей в тесто и хорошо перемешиваем. В форму для запекания на дно выстелить пергаментную бумагу и тесто.

Духовку разогреть до 180-200 градусов и выпекать пирог 25-30 минут.

В это время размешать 2 столовые ложки меда и немного воды.

Достать пирог с грушами из духовки и обильно полить медовой заправкой.

Читайте также: