Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут

Самый полезный завтрак / ua.depositphotos.com

Залог правильного питания - это 50% нашего успеха. А завтрак неотъемлемая часть для нашего организма. Диетологи утверждают, что есть всего три полезных сочетания продуктов, которые помогут каждому из нас быть здоровыми и сытыми почти весь день.

Зачастую утром мы кушаем кашу. Врачи говорят, чтобы ваш завтрак стал вкуснее, а ваше тело отблагодарило вас за энергию, к каше стоит всегда добавлять овощной салат. Такой дуэт продуктов будет не только полезен, но еще и сохранит сытость в желудке и не прийдется через пару часов делать перекусы и питаться неправильно.

Для овощных салатов к каше стоит выбирать овощи с нейтральным и не кислым вкусом.

Второй вариант завтрака - вкуснейшие бутерброды с овощами или мясом. Не зря диетологи, при составлении правильно меню, придумали понятие - полезный бутерброд.

Это не значит, что нужно взять хлеб с маслом, колбасу и сыр. Это может быть полезный хлебец с тоненьким кусочком домашнего мяса, или вкусного биточка из курицы. Или бутерброд с овощами на основе мяса.

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Яйца утром - это основной завтрак многих людей. Многие диетологи зачастую дают совет - съедать хотя бы 1 яйцо в день. Идеальный рецепт омлета на завтрак Главред уже рассказывал.

Также к утреннему яйцу можно добавить вкусный и полезный овощной салат на основе огурцов, листьев салата, лука, помидор.

Главред составил рецепт идеального завтрака.

Идеальный рецепт завтрака за 7 минут

Вам понадобится:

Каша киноа - 1 стакан

Помидоры черри, или обычные

Перец болгарский,

морковь - 1 шт

Зеленый лук - 1 стебель

Яйца - 1 шт.

Оливковое масло

Чеснок, специи, соль - по вкусу

Берем кашу киноа и отвариваем ее примерно 20 минут.

В этот момент моем наши овощи. Из болгарского перца удаляем серединку и семечки. Моем и чистим морковь, натираем на крупной терке. Болгарский перец нарезаем кубиками или брусочками.

Если купили помидоры черри стоит разрезать пополам, если обычные помидоры, желательно порезать кубиками. Можно все поджарить на сковороде с оливковым маслом буквально 2-3 минуты.

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В большой миске смешиваем киноа и наши овощи. Отвариваем яйцо, или делаем яйцо пашот. Если яйцо отварили порежьте его кубиками, добавьте все к самому полезному завтраку, по желанию посолить или поперчить, капельку добавить оливкового масло, все еще раз перемешать.

Переложить киноа с овощами на тарелку и украсить зеленым луком.