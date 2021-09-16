Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут

Правильное сочетание продуктов на завтрак – залог хорошего самочувствия.
Залог правильного питания - это 50% нашего успеха. А завтрак неотъемлемая часть для нашего организма. Диетологи утверждают, что есть всего три полезных сочетания продуктов, которые помогут каждому из нас быть здоровыми и сытыми почти весь день.
Зачастую утром мы кушаем кашу. Врачи говорят, чтобы ваш завтрак стал вкуснее, а ваше тело отблагодарило вас за энергию, к каше стоит всегда добавлять овощной салат. Такой дуэт продуктов будет не только полезен, но еще и сохранит сытость в желудке и не прийдется через пару часов делать перекусы и питаться неправильно.
Для овощных салатов к каше стоит выбирать овощи с нейтральным и не кислым вкусом.
Второй вариант завтрака - вкуснейшие бутерброды с овощами или мясом. Не зря диетологи, при составлении правильно меню, придумали понятие - полезный бутерброд.
Это не значит, что нужно взять хлеб с маслом, колбасу и сыр. Это может быть полезный хлебец с тоненьким кусочком домашнего мяса, или вкусного биточка из курицы. Или бутерброд с овощами на основе мяса.
Яйца утром - это основной завтрак многих людей. Многие диетологи зачастую дают совет - съедать хотя бы 1 яйцо в день. Идеальный рецепт омлета на завтрак Главред уже рассказывал.
Также к утреннему яйцу можно добавить вкусный и полезный овощной салат на основе огурцов, листьев салата, лука, помидор.
Главред составил рецепт идеального завтрака.
Идеальный рецепт завтрака за 7 минут
Вам понадобится:
- Каша киноа - 1 стакан
- Помидоры черри, или обычные
- Перец болгарский,
- морковь - 1 шт
- Зеленый лук - 1 стебель
- Яйца - 1 шт.
- Оливковое масло
- Чеснок, специи, соль - по вкусу
Берем кашу киноа и отвариваем ее примерно 20 минут.
В этот момент моем наши овощи. Из болгарского перца удаляем серединку и семечки. Моем и чистим морковь, натираем на крупной терке. Болгарский перец нарезаем кубиками или брусочками.
Если купили помидоры черри стоит разрезать пополам, если обычные помидоры, желательно порезать кубиками. Можно все поджарить на сковороде с оливковым маслом буквально 2-3 минуты.
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В большой миске смешиваем киноа и наши овощи. Отвариваем яйцо, или делаем яйцо пашот. Если яйцо отварили порежьте его кубиками, добавьте все к самому полезному завтраку, по желанию посолить или поперчить, капельку добавить оливкового масло, все еще раз перемешать.
Переложить киноа с овощами на тарелку и украсить зеленым луком.