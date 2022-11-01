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Невозможно вкусный обед для всей семьи, когда дома нет света: быстрый рецепт для каждого

1 ноября 2022, 14:46

Как приготовить гречку, когда в доме нет света и воды. Удивительный рецепт, который поможет любой хозяйке.

Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
гречка с тушенкой рецепт, что приготовить без света,
Что приготовить без света рецепт гречки / ua.depositphotos.com

Если в доме выключили свет, а у вас нечем накормить семью, тогда рецепт быстрой и вкусной гречневой каши спасет ситуацию.

Простейшая гречка готовится быстро и просто. В нынешних условиях, которые оккупанты создали в Украине, стоит в доме всегда иметь тушенку, рыбные консервы или каши быстрого приготовления.

Рецепт вкусной каши с тушенкой будет неповторимым обедом для семьи.

Как сварить гречку, когда нет света в доме - рецепт

Вам понадобится:

  • Гречка быстрого приготовления
  • Консервы или тушенка
  • Лук - 1 шт
  • Масло сливочное
  • Томатная паста или соус Сацебели

Для данного рецепта нам нужна будет сковорода и газовая плитка.

Разогреть кусочек сливочного масла, порезать мелко лук и обжарить 2 минуты.

Добавить тушенку к луку, 2 столовые ложки томатной пасты или соуса.

Хорошо перемешать и накрыть крышкой, чтобы она подогрелась.

В это время 1 стакан сухой гречки перебрать, промыть под водой и всыпать в сковороду.

Добавить 1,5 стакана воды, посолить и тушить гречку с тушенкой 25 минут.

Готовить такое блюдо нужно на самом маленьком огне.

Если вода быстро выпарилась, а гречка еще не стала рассыпчатой, можно влить еще воды.

Выключите газ и дайте постоять гречке с тушенкой под крышкой пару минут.

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