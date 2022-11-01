Невозможно вкусный обед для всей семьи, когда дома нет света: быстрый рецепт для каждого

Как приготовить гречку, когда в доме нет света и воды. Удивительный рецепт, который поможет любой хозяйке.
Если в доме выключили свет, а у вас нечем накормить семью, тогда рецепт быстрой и вкусной гречневой каши спасет ситуацию.
Простейшая гречка готовится быстро и просто. В нынешних условиях, которые оккупанты создали в Украине, стоит в доме всегда иметь тушенку, рыбные консервы или каши быстрого приготовления.
Рецепт вкусной каши с тушенкой будет неповторимым обедом для семьи.
Как сварить гречку, когда нет света в доме - рецепт
Вам понадобится:
- Гречка быстрого приготовления
- Консервы или тушенка
- Лук - 1 шт
- Масло сливочное
- Томатная паста или соус Сацебели
Для данного рецепта нам нужна будет сковорода и газовая плитка.
Разогреть кусочек сливочного масла, порезать мелко лук и обжарить 2 минуты.
Добавить тушенку к луку, 2 столовые ложки томатной пасты или соуса.
Хорошо перемешать и накрыть крышкой, чтобы она подогрелась.
В это время 1 стакан сухой гречки перебрать, промыть под водой и всыпать в сковороду.
Добавить 1,5 стакана воды, посолить и тушить гречку с тушенкой 25 минут.
Готовить такое блюдо нужно на самом маленьком огне.
Если вода быстро выпарилась, а гречка еще не стала рассыпчатой, можно влить еще воды.
Выключите газ и дайте постоять гречке с тушенкой под крышкой пару минут.
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