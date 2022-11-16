Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый год

Как готовить домашнюю колбасу рецепт на Новый год / pixabay

Что может быть вкуснее самостоятельно приготовленной вкуснейшей домашней колбасы. Нежный вкус, который невозможно описать, замечательно подойдет для празднования Нового года или Рождества.

В рецепт лучше выбирать свинину или телятину, а также куриные бедра, но не филе. Чтобы запеченная колбаса не получилась сухой.

Такой превосходный рецепт домашней колбасы может приготовить любой в домашних условиях.

Бесподобная домашняя колбаса - рецепт

Вам понадобится:

Свинина или телятина - 1 кг

Бедра куриные - 1 кг

Чеснок - по вкусу

Перец

Соль

Сахар - 1 чайная ложка

Мясо свинины или телятины хорошо помыть, порезать кусочками и сделать фарш. Желательно прокрутить фарш в мясорубке два раза.

Куриные бедра хорошо помыть, удалить кости и кожу.

Порезать мясо куриных бедер небольшими кубиками и соединить с фаршем.

Чеснок измельчить, можно добавить сушеный.

В фарш добавить соль, сахар, специи по вкусу.

Хорошо перемешать мясо и оставить на 20 минут, чтобы настоялось.

Разложить фольгу и сформировать большую палку колбасы. Из полученного фарша может получиться - 2-3 палки домашней колбасы.

Заранее разогреть духовку до 160 градусов. Переложить домашнюю колбасу в фольге на решетку, под низ подставить деко.

Запекать домашнюю колбасу при 120 градусах до 2 часов, убавить температуру и оставить еще на 1,5 часа, чтобы вкус был нежнейшим.

Читайте также: