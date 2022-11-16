Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый год

Домашняя колбаса на Новый год 2023 и Рождество готовится очень просто и быстро.
Что может быть вкуснее самостоятельно приготовленной вкуснейшей домашней колбасы. Нежный вкус, который невозможно описать, замечательно подойдет для празднования Нового года или Рождества.
В рецепт лучше выбирать свинину или телятину, а также куриные бедра, но не филе. Чтобы запеченная колбаса не получилась сухой.
Такой превосходный рецепт домашней колбасы может приготовить любой в домашних условиях.
Бесподобная домашняя колбаса - рецепт
Вам понадобится:
- Свинина или телятина - 1 кг
- Бедра куриные - 1 кг
- Чеснок - по вкусу
- Перец
- Соль
- Сахар - 1 чайная ложка
Мясо свинины или телятины хорошо помыть, порезать кусочками и сделать фарш. Желательно прокрутить фарш в мясорубке два раза.
Куриные бедра хорошо помыть, удалить кости и кожу.
Порезать мясо куриных бедер небольшими кубиками и соединить с фаршем.
Чеснок измельчить, можно добавить сушеный.
В фарш добавить соль, сахар, специи по вкусу.
Хорошо перемешать мясо и оставить на 20 минут, чтобы настоялось.
Разложить фольгу и сформировать большую палку колбасы. Из полученного фарша может получиться - 2-3 палки домашней колбасы.
Заранее разогреть духовку до 160 градусов. Переложить домашнюю колбасу в фольге на решетку, под низ подставить деко.
Запекать домашнюю колбасу при 120 градусах до 2 часов, убавить температуру и оставить еще на 1,5 часа, чтобы вкус был нежнейшим.
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