УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Новый рецепт изумительного салата "Луцкий привет": невероятно вкусное блюдо

Мария Тупик
13 августа 2023, 10:36 обновлено 13 августа, 10:40
24
Вкусный рецепт нового салата из Лука, который безумно понравится вашим гостям. Простые и быстрые рецепты.
Новый салат рецепт
Новый салат рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com, скриншот youtube

Сегодня расскажем вкуснейший рецепт изумительного салата "Луцкий привет".

Рецепт салата безумно простой и очень вкусный. Его обожают готовить хозяйки на праздничный стол. Гости будут в восторге от нового вкуса.

Нежные яичные блинчики, маринованный лук и хрустящие огурчики сделают такой салат невероятным.

Новый праздничный салат - рецепт из Луцка

Вам понадобится:

  • Лук - 2 шт
  • Яйца - 3 шт
  • Колбаса копченая - 200 гр
  • Твердый сыр - 100 гр
  • Огурцы маринованные - 3 шт
  • Кукуруза сладкая - 4 ложки
  • Майонез или заправка для салата
  • Уксус - 100 мл
  • Сухарики темные - 50 гр
  • Соль, перец
  • Зелень

Лук помыть, почистить и порезать тонкой соломкой. Лук переложить в тарелку и залить уксусом на 15 минут.

Яйца разбить в миску, посолить и взбить вилкой. Для салата нужно 3 яичных блинчика.

Можно готовить порционно каждое яйцо отдельно взбивать или сразу все.

Жарим три яичных блинчика на сковороде, немного остужаем и режем соломкой.

В Большую красивую тарелку для салата добавляем порезанные соломкой огурцы, копченую колбасу, кукурузу, лук, яичные блинчики, натертый на крупной терке сыр, немного укропа.

Перемешиваем салат, посолить по вкусу и заправить майонезом.

Перед подачей посыпать салат "Луцкий привет" темными сухариками и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить новый салат рецепт:

Читайте также:

рецепт колбаса кукуруза сыр салат интересные новости
Реклама

Главное за день

Пылало всю ночь: ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках

Пылало всю ночь: ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в Олешках

09:59 Украина
ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса – NYT

ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса – NYT

08:57 Украина
"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

23:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:36

Новый рецепт изумительного салата "Луцкий привет": невероятно вкусное блюдо

10:34

Кремль мог отказаться платить "вагнеровцам" и им платит Лукашенко – британская разведка

10:04

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 августа: кому экономить, а кому тратить

09:59

Пылало всю ночь: ВСУ ударили по двум складам БК и скоплению оккупантов в ОлешкахВидео

09:44

Концерн Rheinmetall из Германии передаст ВСУ новейшие дроны-разведчики

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:19

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа: Овнам - везение, Девам - туго с деньгами

09:14

Будет ли война в Нигере и при чем здесь Россиямнение

08:57

ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса – NYT

08:46

У кого отберут пенсии: пять причин, из-за которых украинцы могут лишиться выплат

Реклама
08:41

Гороскоп на завтра 14 августа 2023: Тельцам пора отдавать долги, Ракам - риск

08:22

Почему нельзя говорить "дитячий одяг" и "дорослий квиток": Авраменко дал объяснениеВидео

07:56

"Их мотивация – устранить риски": Климкин объяснил, что движет предлагающим мирные переговоры с Кремлем странами

06:44

Конец "морской державы"?мнение

05:53

Карта дня: что предвещает Таро на 13 августа

05:30

Гороскоп на сентябрь 2023 для Дев: примирение, прибыль и новые возможностиВидео

05:00

Что делать, если завис экран телефона: как просто и быстро решить проблему

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 августа

03:00

Вкуснее, чем можно представить: 7 неожиданных вариантов, чем заменить сладкое

02:10

Нереально догадаться: какой цвет на украинском называется "кармазиновий"

01:30

Зачем добавлять соль в масло: неожиданный ответ удивит опытных кулинаров

Реклама
00:23

ВСУ встретили врага шквальным огнем: на территорию Украины пыталась ворваться ДРГ

00:00

Украинскую певицу перед концертом откачивала скорая

12 августа, суббота
23:49

Любовный гороскоп на неделю 14-20 августа: Рыбам - новость, Раку - урок

23:12

"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

22:30

"Поводов для ажиотажа нет": Маляр сделала заявление по левому берегу Херсонщины

21:41

Зачем в жаркую погоду люди оставляют ложку сахара в саду: ответ удивит наповал

21:40

Партнеры кремля поставляют "гумконвои" в Карабах без согласования с Баку

21:21

Гороскоп Таро на неделю 14-20 августа: Раку – прорыв, Рыбам - боль

20:48

Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

20:19

"РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

20:06

Погода резко изменится: в Украину врывается жара

19:52

"Попадания были": на Крымском мосту могли уничтожить один прогон – эксперт

19:18

Путин воюет по одной-единственной причинемнение

19:05

Осиротел маленький ребенок: российская авиабомба убила 31-летнего полицейского

18:51

РФ провела ротацию в Бахмуте и завела туда 3 новых полка – военный ВСУ

18:47

Кинжалы щелкают как семечки: ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ

17:55

Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост

17:53

ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

17:41

"Фу, противно": Вайкуле разнесла путиниста Резника

17:41

РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

Реклама
17:40

Что сделать 14 августа, чтобы появился дополнительный доход: приметы и запреты

17:13

Гороскоп на завтра 13 августа 2023: Овну – ловушка, Раку - достижение

17:08

Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт

16:43

Родные уплетут за милую душу: чем дополнить гречку, чтобы все ахнули от удивления

16:38

В РФ унизили Путина: массово продают "награды" диктатора за Крымский мост

16:02

Вражеский самолет Су-30 разбился в РФ, экипаж погиб: что известно

15:52

Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

15:36

Эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow – СМИ раскрыли детали

15:10

Недавно на фронте обрела любовь: в Киеве попрощались с боевым медиком "Молнией"

14:47

Стоны раненых и кровь на асфальте: на Запорожье оккупанты РФ устроили разборки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять