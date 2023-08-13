Новый рецепт изумительного салата "Луцкий привет": невероятно вкусное блюдо

Вкусный рецепт нового салата из Лука, который безумно понравится вашим гостям. Простые и быстрые рецепты.

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Новый салат рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com, скриншот youtube

Сегодня расскажем вкуснейший рецепт изумительного салата "Луцкий привет".

Рецепт салата безумно простой и очень вкусный. Его обожают готовить хозяйки на праздничный стол. Гости будут в восторге от нового вкуса.

Нежные яичные блинчики, маринованный лук и хрустящие огурчики сделают такой салат невероятным.

Новый праздничный салат - рецепт из Луцка

Вам понадобится:

Лук - 2 шт

Яйца - 3 шт

Колбаса копченая - 200 гр

Твердый сыр - 100 гр

Огурцы маринованные - 3 шт

Кукуруза сладкая - 4 ложки

Майонез или заправка для салата

Уксус - 100 мл

Сухарики темные - 50 гр

Соль, перец

Зелень

Лук помыть, почистить и порезать тонкой соломкой. Лук переложить в тарелку и залить уксусом на 15 минут.

Яйца разбить в миску, посолить и взбить вилкой. Для салата нужно 3 яичных блинчика.

Можно готовить порционно каждое яйцо отдельно взбивать или сразу все.

Жарим три яичных блинчика на сковороде, немного остужаем и режем соломкой.

В Большую красивую тарелку для салата добавляем порезанные соломкой огурцы, копченую колбасу, кукурузу, лук, яичные блинчики, натертый на крупной терке сыр, немного укропа.

Перемешиваем салат, посолить по вкусу и заправить майонезом.

Перед подачей посыпать салат "Луцкий привет" темными сухариками и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить новый салат рецепт:

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