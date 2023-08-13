Новый рецепт изумительного салата "Луцкий привет": невероятно вкусное блюдо

Сегодня расскажем вкуснейший рецепт изумительного салата "Луцкий привет".
Рецепт салата безумно простой и очень вкусный. Его обожают готовить хозяйки на праздничный стол. Гости будут в восторге от нового вкуса.
Нежные яичные блинчики, маринованный лук и хрустящие огурчики сделают такой салат невероятным.
Новый праздничный салат - рецепт из Луцка
Вам понадобится:
- Лук - 2 шт
- Яйца - 3 шт
- Колбаса копченая - 200 гр
- Твердый сыр - 100 гр
- Огурцы маринованные - 3 шт
- Кукуруза сладкая - 4 ложки
- Майонез или заправка для салата
- Уксус - 100 мл
- Сухарики темные - 50 гр
- Соль, перец
- Зелень
Лук помыть, почистить и порезать тонкой соломкой. Лук переложить в тарелку и залить уксусом на 15 минут.
Яйца разбить в миску, посолить и взбить вилкой. Для салата нужно 3 яичных блинчика.
Можно готовить порционно каждое яйцо отдельно взбивать или сразу все.
Жарим три яичных блинчика на сковороде, немного остужаем и режем соломкой.
В Большую красивую тарелку для салата добавляем порезанные соломкой огурцы, копченую колбасу, кукурузу, лук, яичные блинчики, натертый на крупной терке сыр, немного укропа.
Перемешиваем салат, посолить по вкусу и заправить майонезом.
Перед подачей посыпать салат "Луцкий привет" темными сухариками и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить новый салат рецепт:
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