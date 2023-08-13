Одна из лучших недорогих закусок: рецепт удивит каждого

Невероятно вкусная закуска - зеленые помидоры, которые разлетаются моментально. Рецепт зеленых помидор за сутки.

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Вкуснейший рецепт зеленые помидоры на зиму / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Вкуснейшие маринованные зеленые помидоры. Удивительная закуска, которой можно наслаждаться уже через сутки. А еще зеленые помидоры по такому рецепту можно спокойно закрывать на зиму.

Зеленые помидоры получаются сочные, насыщенные и невероятно вкусные. Пробовать такие зеленые помидоры можно уже через сутки.

Зеленые помидоры соленые, как на рынке - простой рецепт

Вам понадобится на 3 л. банку:

Помидоры зеленые - 2,5 кг

Перец сладкий - 2 шт

Острый перец - по вкусу

Чеснок - 1 головка

Базилик, укроп

Сахар - 1 стакан

Соль - 60 гр

Уксус яблочный 6% - 80 мл.

Масло растительное - 100 мл

Зеленые помидоры помыть, порезать на 4 части.

Красный сладкий перец моем, удаляем семена и режем небольшими кубиками.

Зеленые помидоры и красный перец сложить в большую кастрюлю или банку.

По желанию можно добавить красного перца.

Выдавить 1 головку чеснока.

Помыть и мелко порезать базилик, укроп, петрушку.

Засыпать зеленые помидоры сахаром и солью. Влить уксус и растительное масло.

Перемешать зеленые помидоры, и установить пресс.

Оставить при комнатной температуре зеленые помидоры на сутки.

Через 1 день зеленые помидоры, как на рынке готовы.

Зеленые помидоры на зиму - рецепт

Зеленые помидоры в банке на зиму рецепт / depositphotos.com/ua

Вкуснейшие зеленые помидоры можно закатать и на зиму.

Разложить зеленые помидоры с перцем по чистым банкам.

Залить маринадом, закрыть чистыми крышками, простерилизовать зеленые помидоры на зиму 30 минут, и хранить в прохладном темном месте.

Смотрите видео, как готовить квашеные зеленые помидоры на зиму:

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