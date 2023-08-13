Одна из лучших недорогих закусок: рецепт удивит каждого

Вкуснейшие маринованные зеленые помидоры. Удивительная закуска, которой можно наслаждаться уже через сутки. А еще зеленые помидоры по такому рецепту можно спокойно закрывать на зиму.
Зеленые помидоры получаются сочные, насыщенные и невероятно вкусные. Пробовать такие зеленые помидоры можно уже через сутки.
Зеленые помидоры соленые, как на рынке - простой рецепт
Вам понадобится на 3 л. банку:
- Помидоры зеленые - 2,5 кг
- Перец сладкий - 2 шт
- Острый перец - по вкусу
- Чеснок - 1 головка
- Базилик, укроп
- Сахар - 1 стакан
- Соль - 60 гр
- Уксус яблочный 6% - 80 мл.
- Масло растительное - 100 мл
Зеленые помидоры помыть, порезать на 4 части.
Красный сладкий перец моем, удаляем семена и режем небольшими кубиками.
Зеленые помидоры и красный перец сложить в большую кастрюлю или банку.
По желанию можно добавить красного перца.
Выдавить 1 головку чеснока.
Помыть и мелко порезать базилик, укроп, петрушку.
Засыпать зеленые помидоры сахаром и солью. Влить уксус и растительное масло.
Перемешать зеленые помидоры, и установить пресс.
Оставить при комнатной температуре зеленые помидоры на сутки.
Через 1 день зеленые помидоры, как на рынке готовы.
Зеленые помидоры на зиму - рецепт
Вкуснейшие зеленые помидоры можно закатать и на зиму.
Разложить зеленые помидоры с перцем по чистым банкам.
Залить маринадом, закрыть чистыми крышками, простерилизовать зеленые помидоры на зиму 30 минут, и хранить в прохладном темном месте.
Смотрите видео, как готовить квашеные зеленые помидоры на зиму:
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