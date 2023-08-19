Вкуснятина невероятная: давно забытый рецепт 60-х годов, который обожали готовить в августе

Забытый рецепт 60-х годов, который готовили наши бабушки в августе. Именно такой рецепт пирога с яблоками был любимым рецептом в СССР.
Если вам надоела Шарлотка, тогда рецепт уникального пирога с яблоками точно для вас. Готовим простой и забытый рецепт из СССР, чтобы удивить близких.
Если любите корицу, можно добавить немного прямо в тесто.
Пирог с яблоками самый легкий - рецепт
- Яблоки - 3 шт
- Яйца - 2 шт
- Сахар - 50 гр
- Ванилин
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Мука - 70 гр
- Сливочное масло - 30 гр
- Молоко - 100 мл
В глубокую миску разбить 2 яйца, добавить сахар, немного взбить венчиком.
Далее добавить молоко, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать тесто венчиком или кухонным комбайном.
Яблоки помыть, очистить от семечек, и порезать тоненькими кусочками.
Яблоки добавить к тесту и хорошо перемешать. Чтобы яблоки хорошо покрылись тестом.
Небольшую форму для выпекания застелить пергаментом, вылить тесто с яблоками.
Выпекать яблочный пирог, как в СССР 40 минут при 180 градусов.
Ароматный и вкусный пирог с яблоками готов.
Смотрите видео рецепт, как готовить вкусный пирог с яблоками:
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