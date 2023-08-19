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Вкуснятина невероятная: давно забытый рецепт 60-х годов, который обожали готовить в августе

Мария Тупик
19 августа 2023, 16:27 обновлено 19 августа, 16:31
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Если не знаете куда деть яблоки, этот рецепт точно для вас. Уникальный яблочный пирог с невероятным ароматом.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Безупречно вкусный забытый пирог из СССР рецепт
Безупречно вкусный забытый пирог из СССР рецепт / Коллаж Главред, фото goodfon.com, скриншот youtube

Забытый рецепт 60-х годов, который готовили наши бабушки в августе. Именно такой рецепт пирога с яблоками был любимым рецептом в СССР.

Если вам надоела Шарлотка, тогда рецепт уникального пирога с яблоками точно для вас. Готовим простой и забытый рецепт из СССР, чтобы удивить близких.

Если любите корицу, можно добавить немного прямо в тесто.

Пирог с яблоками самый легкий - рецепт

  • Яблоки - 3 шт
  • Яйца - 2 шт
  • Сахар - 50 гр
  • Ванилин
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка
  • Мука - 70 гр
  • Сливочное масло - 30 гр
  • Молоко - 100 мл

В глубокую миску разбить 2 яйца, добавить сахар, немного взбить венчиком.

Далее добавить молоко, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешать тесто венчиком или кухонным комбайном.

Яблоки помыть, очистить от семечек, и порезать тоненькими кусочками.

Яблоки добавить к тесту и хорошо перемешать. Чтобы яблоки хорошо покрылись тестом.

Небольшую форму для выпекания застелить пергаментом, вылить тесто с яблоками.

Быстрый пирог с яблоками рецепт
Быстрый пирог с яблоками рецепт / скриншот youtube

Выпекать яблочный пирог, как в СССР 40 минут при 180 градусов.

Ароматный и вкусный пирог с яблоками готов.

Смотрите видео рецепт, как готовить вкусный пирог с яблоками:

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