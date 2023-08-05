Нужны только кабачки и рис: приготовьте такой рецепт за 10 минут, ахнут все

Готовим вкуснейший рецепт из кабачков. Самый простой и легкий рецепт, который можно приготовить всего за 10 минут.
Вам нужен только рис и кабачки. Котлеты из кабачков будут настоящей находкой каждой хозяйки. Рецепт вкуснее мяса в 100 раз.
Котлеты из кабачков - рецепт за 10 минут
Вам понадобится:
- Кабачки - 2 шт
- Рис - 100 гр
- Лук - 1 шт
- Морковка - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Укроп и петрушка
- Мука - 2 столовых ложки
- Перец и соль - по вкусу
- Чеснок - по вкусу
- Сметана или греческий йогурт
Рис хорошо промыть под холодной водой.
Переложить рис в кастрюлю, залить водой, посолить и отварить на медленном огне 10 минут.
Кабачки помыть, отрезать кончики. Если кабачки старые, очистить кожуру.
Натереть кабачки на средней терке, переложить в миску.
Добавить к кабачкам щепотку соли, перемешать и оставить на 5 минут, чтобы они пустили сок.
Лук и морковку помыть, почистить. Лук мелко порезать, морковку натереть на мелкой терке. Лук и морковка придаст сочности овощным котлетам.
Рис переложить в большую миску или тарелку. Добавить лук и морковку.
С кабачков убрать всю жидкость. Смешать с рисом и морковкой.
Мелко порезать укроп и петрушку. Измельчить чеснок по вкусу.
Добавить к рису с кабачками 2 яйца, муку, соль, перец по вкусу.
Перемешать ингредиенты на котлеты из кабачков.
Можно хорошо вымесить руками тесто на котлеты из кабачков и риса.
Разогреть хорошо сковороду, влить масло. С помощью столовой ложки выкладывать котлеты на сковороду. Жарить до золотистой корочки с двух сторон.
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