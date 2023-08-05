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Нужны только кабачки и рис: приготовьте такой рецепт за 10 минут, ахнут все

Мария Тупик
5 августа 2023, 10:59 обновлено 5 августа, 11:04
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Невероятно вкусные кабачки. Рецепт быстрый, простой и дешевый. Кабачки вкуснее мяса.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Котлеты из кабачков рецепт
Котлеты из кабачков рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот с youtube.com

Готовим вкуснейший рецепт из кабачков. Самый простой и легкий рецепт, который можно приготовить всего за 10 минут.

Вам нужен только рис и кабачки. Котлеты из кабачков будут настоящей находкой каждой хозяйки. Рецепт вкуснее мяса в 100 раз.

Котлеты из кабачков - рецепт за 10 минут

Вам понадобится:

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  • Кабачки - 2 шт
  • Рис - 100 гр
  • Лук - 1 шт
  • Морковка - 1 шт
  • Яйца - 2 шт
  • Укроп и петрушка
  • Мука - 2 столовых ложки
  • Перец и соль - по вкусу
  • Чеснок - по вкусу
  • Сметана или греческий йогурт

Рис хорошо промыть под холодной водой.

Переложить рис в кастрюлю, залить водой, посолить и отварить на медленном огне 10 минут.

Кабачки помыть, отрезать кончики. Если кабачки старые, очистить кожуру.

Натереть кабачки на средней терке, переложить в миску.

Добавить к кабачкам щепотку соли, перемешать и оставить на 5 минут, чтобы они пустили сок.

Лук и морковку помыть, почистить. Лук мелко порезать, морковку натереть на мелкой терке. Лук и морковка придаст сочности овощным котлетам.

Рис переложить в большую миску или тарелку. Добавить лук и морковку.

С кабачков убрать всю жидкость. Смешать с рисом и морковкой.

Мелко порезать укроп и петрушку. Измельчить чеснок по вкусу.

Добавить к рису с кабачками 2 яйца, муку, соль, перец по вкусу.

Перемешать ингредиенты на котлеты из кабачков.

Можно хорошо вымесить руками тесто на котлеты из кабачков и риса.

Разогреть хорошо сковороду, влить масло. С помощью столовой ложки выкладывать котлеты на сковороду. Жарить до золотистой корочки с двух сторон.

Овощные котлеты рецепт за 10 минут
Овощные котлеты рецепт за 10 минут / Коллаж Главред, фото скриншот с youtube.com

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