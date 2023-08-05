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Восхитительная намазка из огурцов: бомбезный рецепт овощной икры из 2 ингредиентов

Мария Тупик
5 августа 2023, 16:03
29
Очень вкусное блюдо из переросших огурцов на зиму. Рецепт невероятной намазки, которую полюбят все.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 2 банки порции
Кухня Кухня Интернациональная
Намазка на зиму из огурцов. Рецепт икры на зиму
Намазка на зиму из огурцов. Рецепт икры на зиму / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Готовим вкусную и очень простую намазку из огурцов, которую мало кто помнит. Такой рецепт готовили наши бабушки из переросших огурцов.

Такую икру из огурцов можно смело готовить на зиму и наслаждаться вкусной закуской в холодное время года.

Легкий рецепт консервации на зиму готовим вместе.

видео дня

Намазка или икра из огурцов - рецепт

Вам понадобится:

  • Огурцы - 1 кг
  • Лук - 2 шт
  • Морковка - 2 шт
  • Болгарский перец - 2 шт
  • Помидоры - 3 шт
  • Томатная паста - 4 столовых ложки
  • Чеснок - по вкусу
  • Масло
  • Соль - 1 столовая ложка
  • Сахар - 2 столовых ложки
  • Уксус - 9% - 1 столовая ложка

Огурцы хорошо помыть, очистить от кожуры. Если огурцы горчат, замочить их в холодной воде.

Огурцы натереть на крупной терке или порезать мелкими кубиками.

Огурцы посолить, перемешать и дать им пустить сок.

Морковку почистить, порезать и пропустить через мясорубку.

Помидоры и перец помыть, порезать и тоже пропустить через мясорубку.

К помидорам с болгарским перцем добавить томатную пасту и хорошо перемешать.

Лук почистить и мелко порезать.

В кастрюле, где будем готовить икру из огурцов, разогреть 70 мл масла, обжарить морковку и лук на среднем огне.

Далее добавить огурцы, и тушим 25 минут до полуготовности огурцов.

Далее добавить томатную массу, соль, сахар, уксус. Все хорошо перемешать, крышкой не накрывать. Тушим 10 минут, до густоты намазку из огурцов на зиму.

Если хотите придать остроты икре на зиму, добавить молотый перец и чеснок. Протушить еще 5 минут.

Разложить готовую икру по банкам стерилизованным и сразу закатать икру.

Из такого количества продуктов получается 2 поллитровые банки.

Намазка на хлеб из огурцов рецепт
Намазка на хлеб из огурцов рецепт / ua.depositphotos.com

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