Очень питательный и самый полезный завтрак: простой рецепт на каждый день

Самый вкусный рецепт омлета на завтрак / goodfon.ru

Чтобы наш организм чувствовал себе на 100% и всегда была энергия, нужно правильно питаться утром. Как отмечают медики и диетологи, от завтрака зависит наша продуктивность.

Сегодня расскажем простой и очень полезный рецепт завтрака, который готовить быстро.

Завтрак должен состоять из белков, жиров и обязательно углеводов. К нему относится вкуснейший омлет с булгуром и шпинатом.

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Омлет на скорую руку - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 3 шт

Шпинат - можно замороженный

Помидоры черри - 6 шт

Булгур

Сыр твердый, Моцарелла или Пармезан

Оливковое масло

Лук

Почистить и порезать мелко лук.

Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжарить лук до золотистой корочки.

Яйца помыть, разбить в глубокой миске и взбить венчиком.

Помыть и порезать черри, отправить в сковороду к луку.

Второй раз взбить яйца, до образования пенки, и вылить в сковороду.

Посолить омлет и накрыть крышкой. Через 2 минуты добавить шпинат и готовить омлет до золотистого цвета.

В серединку омлета положить отварной булгур и завернуть квадратиком.

Натереть сыр Пармезан и посыпать омлет.

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