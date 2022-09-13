Очень питательный и самый полезный завтрак: простой рецепт на каждый день

Готовим самый полезный завтрак. Простой рецепт омлета со шпинатом и сыром.
Чтобы наш организм чувствовал себе на 100% и всегда была энергия, нужно правильно питаться утром. Как отмечают медики и диетологи, от завтрака зависит наша продуктивность.
Сегодня расскажем простой и очень полезный рецепт завтрака, который готовить быстро.
Завтрак должен состоять из белков, жиров и обязательно углеводов. К нему относится вкуснейший омлет с булгуром и шпинатом.
Омлет на скорую руку - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 3 шт
- Шпинат - можно замороженный
- Помидоры черри - 6 шт
- Булгур
- Сыр твердый, Моцарелла или Пармезан
- Оливковое масло
- Лук
Почистить и порезать мелко лук.
Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжарить лук до золотистой корочки.
Яйца помыть, разбить в глубокой миске и взбить венчиком.
Помыть и порезать черри, отправить в сковороду к луку.
Второй раз взбить яйца, до образования пенки, и вылить в сковороду.
Посолить омлет и накрыть крышкой. Через 2 минуты добавить шпинат и готовить омлет до золотистого цвета.
В серединку омлета положить отварной булгур и завернуть квадратиком.
Натереть сыр Пармезан и посыпать омлет.
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