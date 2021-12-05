Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минут

Невероятной простой рецепт мясного салата на Новый год.
Тигр будет покровителем Нового года 2022, а это значит, что стол должен быть максимально обилен мясными продуктами.
Чтобы каждой хозяйке упростить время и не ломать голову, что приготовить на Новый год 2022, мы составили вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты.
Этот невероятный салат Карнавальная маска удивит ваших гостей, а готовить его просто.
Мясной салат на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Свинина и телятина - по 200 грамм
- Картошка - 2 штуки средние
- Огурец свежий - 1 штука
- Огурцы маринованные - 3 штуки
- Свекла и морковка - 2 штуки средние
- Майонез домашний
- Специи - по вкусу
Отвариваем свинину и телятину и нарезаем мелкими кубиками.
Моем и варим картофель в мундирах, чистим и натираем на крупной терке.
Свеклу и морковь также отварить и натереть на крупной терке.
Очищаем от кожуры огурец, нарезаем его мелкими квадратиками. Соленые огурцы можно натереть или измельчить в блендере.
В плоскую посуду ставим два больших стакана и вокруг них будем собирать салат на Новый год Карнавальная маска.
Первым слоем аккуратно выкладываем свинину и обильно смазываем майонезом.
Далее картошку, посыпаем солью и снова покрываем майонезом.
Третий слой соленые огурцы, майонезом покрывать не нужно.
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А вот четвертый слой идет телятина, которую нужно обязательно хорошо смазать майонезом.
Наверх свежий огурец. Украшаем наш салат морковкой и свеклой. Можно добавить зеленый горошек или гроздья граната. Украсить укропом.
Из салата аккуратно достаем бокалы, и можно смазать майонезом внутри дырочек.
Отправляем салат на 40 минут в холодильник, чтобы хорошо пропитался.
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