Попробуйте прямо сейчас: вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минут

Вкусный мясной салат на Новый год 2022 / kulinarnia.ru

Тигр будет покровителем Нового года 2022, а это значит, что стол должен быть максимально обилен мясными продуктами.

Чтобы каждой хозяйке упростить время и не ломать голову, что приготовить на Новый год 2022, мы составили вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты.

Этот невероятный салат Карнавальная маска удивит ваших гостей, а готовить его просто.

Мясной салат на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Свинина и телятина - по 200 грамм

Картошка - 2 штуки средние

Огурец свежий - 1 штука

Огурцы маринованные - 3 штуки

Свекла и морковка - 2 штуки средние

Майонез домашний

Специи - по вкусу

Отвариваем свинину и телятину и нарезаем мелкими кубиками.

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Моем и варим картофель в мундирах, чистим и натираем на крупной терке.

Свеклу и морковь также отварить и натереть на крупной терке.

Очищаем от кожуры огурец, нарезаем его мелкими квадратиками. Соленые огурцы можно натереть или измельчить в блендере.

В плоскую посуду ставим два больших стакана и вокруг них будем собирать салат на Новый год Карнавальная маска.

Первым слоем аккуратно выкладываем свинину и обильно смазываем майонезом.

Далее картошку, посыпаем солью и снова покрываем майонезом.

Третий слой соленые огурцы, майонезом покрывать не нужно.

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А вот четвертый слой идет телятина, которую нужно обязательно хорошо смазать майонезом.

Наверх свежий огурец. Украшаем наш салат морковкой и свеклой. Можно добавить зеленый горошек или гроздья граната. Украсить укропом.

Из салата аккуратно достаем бокалы, и можно смазать майонезом внутри дырочек.

Отправляем салат на 40 минут в холодильник, чтобы хорошо пропитался.

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