5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салата

Время приготовления: Время приготовления: 25 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 10 порции Кухня Кухня Украинская

Старинный рецепт салата Оливье / ua.depositphotos.com

Традицией новогоднего стала всегда считали Оливье. Этот салат обладает простыми и легкими ингредиентами, которые любя практически все.

Многие хозяйки знают классический салат Оливье. Только всегда неправильно его оформляют.

Секрет приготовления идеально вкусного Оливье:

Яйца нужно варить в кипящей воде ровно 5 минут. Желток станет нежным и очень вкусным.

Колбасу замените мясом или копченой грудкой. Можно отварить небольшой кусочек говядины.

Соленые огурцы обязательно очищайте от кожуры. Не поверите, но от этого зависит вкус Оливье.

Горошек лучше отварить 5 минут в подсоленной воде. Не используйте для Оливье горох в банках.

Нарезайте все овощи мелкими кусочками.

Старинный рецепт Оливье на Новый год 2023

Легкий Оливье - рецепт по-новому / goodfon.ru

Вам понадобится:

Картошка - 3 шт

Горошек - 100 гр

Морковка - 1 шт

Лук - 1 шт

Зелень

Майонез

Лимон

Копченая грудка или мясо - 300 гр

Соленые огурцы - 3-4 шт

Мясо говядины или курятины хорошо помыть, вскипятить воду. Добавить соль, лавровый лист и пару горошин перца.

Отварить мясо для салата Оливье. Можно использовать копченую грудку.

Картошку, морковку помыть и отварить 12-15 минут.

Яйца варить 5 минут, даем остыть в холодной воде.

Замороженный горошек отварить, слить воду и остудить.

Чистим все овощи. Лук мелко нарезаем.

Если используете кулинарную сетку для нарезки овощей, то следите за равномерностью кусочков картошки и морковки.

В салатную тарелку переложить морковь, картошку, зеленый горошек, лук.

Мелко порезать мясо и добавить к овощам.

Яйца почистить и порезать кулинарной сеткой.

Смешиваем все ингредиенты на Оливье.

Лимон порезать небольшими дольками и полить салат.

Добавить 2 ложки майонеза и перемешать.

Дать салату Оливье на Новый год 2023 настояться в холодильнике.

Украсить веточкой зелени и добавить пару долек лимона для украшения.

Такой салат Оливье готовили еще наши предки.

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