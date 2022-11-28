5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салата

Чем заменить колбасу в салате Оливье и другие секреты приготовления блюда, которыми пользовались наши предки.
Традицией новогоднего стала всегда считали Оливье. Этот салат обладает простыми и легкими ингредиентами, которые любя практически все.
Многие хозяйки знают классический салат Оливье. Только всегда неправильно его оформляют.
Секрет приготовления идеально вкусного Оливье:
- Яйца нужно варить в кипящей воде ровно 5 минут. Желток станет нежным и очень вкусным.
- Колбасу замените мясом или копченой грудкой. Можно отварить небольшой кусочек говядины.
- Соленые огурцы обязательно очищайте от кожуры. Не поверите, но от этого зависит вкус Оливье.
- Горошек лучше отварить 5 минут в подсоленной воде. Не используйте для Оливье горох в банках.
- Нарезайте все овощи мелкими кусочками.
Старинный рецепт Оливье на Новый год 2023
Вам понадобится:
- Картошка - 3 шт
- Горошек - 100 гр
- Морковка - 1 шт
- Лук - 1 шт
- Зелень
- Майонез
- Лимон
- Копченая грудка или мясо - 300 гр
- Соленые огурцы - 3-4 шт
Мясо говядины или курятины хорошо помыть, вскипятить воду. Добавить соль, лавровый лист и пару горошин перца.
Отварить мясо для салата Оливье. Можно использовать копченую грудку.
Картошку, морковку помыть и отварить 12-15 минут.
Яйца варить 5 минут, даем остыть в холодной воде.
Замороженный горошек отварить, слить воду и остудить.
Чистим все овощи. Лук мелко нарезаем.
Если используете кулинарную сетку для нарезки овощей, то следите за равномерностью кусочков картошки и морковки.
В салатную тарелку переложить морковь, картошку, зеленый горошек, лук.
Мелко порезать мясо и добавить к овощам.
Яйца почистить и порезать кулинарной сеткой.
Смешиваем все ингредиенты на Оливье.
Лимон порезать небольшими дольками и полить салат.
Добавить 2 ложки майонеза и перемешать.
Дать салату Оливье на Новый год 2023 настояться в холодильнике.
Украсить веточкой зелени и добавить пару долек лимона для украшения.
Такой салат Оливье готовили еще наши предки.
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