Божественный салат Черный жемчуг на Новый год 2023: рецепт настоящего деликатеса

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 8 порции Кухня Кухня Европейская

Салат Черный Жемчуг рецепт на Новый год 2023 / goodfon.ru

Приближаются праздничные новогодние праздники. Готовим вкусный и божественный салат на Новый год 2023.

Год Черного Кролика стоит встретить с необыкновенно простыми, но вкусными блюдами. Такой куриный салат очень прост в приготовлении и будет настоящим деликатесом.

В рецепте присутствует майонез, который можно заменить сметаной.

Салат на Новый год с курицей - рецепт

Вам понадобится:

Курица отварная - до 350 кг

Яйца - 2 шт

Сыр - 120 гр

Маслины

Майонез

Орехи грецкие или кешью

Куриное филе или бедра помыть, убрать пленку и отварить в подсоленной воде.

Яйца отварить вкрутую и остудить.

Сыр натереть на крупной терке.

Орехи обязательно измельчить.

Складываем салат на Новый год. В красивую тарелку выложить слой курицы, далее яйца, орехи и посыпать все сыром.

Все слои промазываем чайной ложкой майонеза или сметаны с зеленью.

Украсить салат Черный жемчуг оливками посыпать орехами и добавить виноград.

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