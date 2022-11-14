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Божественный салат Черный жемчуг на Новый год 2023: рецепт настоящего деликатеса

14 ноября 2022, 14:31

Простой салат на Новый год и Рождество готовить просто и невероятно быстро.

Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Европейская
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Салат Черный Жемчуг рецепт на Новый год 2023 / goodfon.ru

Приближаются праздничные новогодние праздники. Готовим вкусный и божественный салат на Новый год 2023.

Год Черного Кролика стоит встретить с необыкновенно простыми, но вкусными блюдами. Такой куриный салат очень прост в приготовлении и будет настоящим деликатесом.

В рецепте присутствует майонез, который можно заменить сметаной.

Салат на Новый год с курицей - рецепт

Вам понадобится:

  • Курица отварная - до 350 кг
  • Яйца - 2 шт
  • Сыр - 120 гр
  • Маслины
  • Майонез
  • Орехи грецкие или кешью

Куриное филе или бедра помыть, убрать пленку и отварить в подсоленной воде.

Яйца отварить вкрутую и остудить.

Сыр натереть на крупной терке.

Орехи обязательно измельчить.

Складываем салат на Новый год. В красивую тарелку выложить слой курицы, далее яйца, орехи и посыпать все сыром.

Все слои промазываем чайной ложкой майонеза или сметаны с зеленью.

Украсить салат Черный жемчуг оливками посыпать орехами и добавить виноград.

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