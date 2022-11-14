Божественный салат Черный жемчуг на Новый год 2023: рецепт настоящего деликатеса

Простой салат на Новый год и Рождество готовить просто и невероятно быстро.
Приближаются праздничные новогодние праздники. Готовим вкусный и божественный салат на Новый год 2023.
Год Черного Кролика стоит встретить с необыкновенно простыми, но вкусными блюдами. Такой куриный салат очень прост в приготовлении и будет настоящим деликатесом.
В рецепте присутствует майонез, который можно заменить сметаной.
Салат на Новый год с курицей - рецепт
Вам понадобится:
- Курица отварная - до 350 кг
- Яйца - 2 шт
- Сыр - 120 гр
- Маслины
- Майонез
- Орехи грецкие или кешью
Куриное филе или бедра помыть, убрать пленку и отварить в подсоленной воде.
Яйца отварить вкрутую и остудить.
Сыр натереть на крупной терке.
Орехи обязательно измельчить.
Складываем салат на Новый год. В красивую тарелку выложить слой курицы, далее яйца, орехи и посыпать все сыром.
Все слои промазываем чайной ложкой майонеза или сметаны с зеленью.
Украсить салат Черный жемчуг оливками посыпать орехами и добавить виноград.
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