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Давно забытый салат Райское наслаждение на Новый год: рецепт, от которого невозможно оторваться

27 декабря 2022, 13:51
Очень вкусный и сытный салат на Новый год 2023 с курицей для всей семьи. Уникальный рецепт салата на новогодние праздники.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Украинская
Салат с курицей на новый год рецепт, рецепт салата на новый год 2023
Салат с курицей на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2023 вот-вот уже наступит. Мы предлагаем узнать вкуснейший и очень простой рецепт салата на Новый год и Рождество.

Салат с курицей и овощами давно превзошел себя, но этот рецепт готовили еще наши бабушки. Давно забытый рецепт салата Райское наслаждение, от которого все близкие будут в полном восторге.

Любая хозяйка будет на высоте в новогоднюю ночь, а кролик оценит ваши старания.

Салат с курицей на новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Куриное филе - 1 шт
  • Фасоль красная - 100 гр
  • Сыр твердый - 100 гр
  • кукуруза сладкая - 1 банка
  • Чеснок - по вкусу
  • Огурцы - 2 шт свежие
  • Майонез или греческий йогурт
  • Укроп, петрушка
  • Черный хлеб - 2 кусочка для гренок

Куриное филе отварить с лавровым листом, остудить и порезать кубиками. Можно разобрать на волокна.

Чесноком натрите ломтики черного хлеба и порежьте на кубики.

В пакет переложите кубики из хлеба, добавьте немного масла и соли. Хорошо перемешайте и обжарьте гренки из черного масла к салату на Новый год 2023 на сковороде.

Огурцы почистить от кожуры и порезать кусочками.

В большой праздничной тарелке смешать огурцы, куриное филе, кукурузу, фасоль.

Сыр порезать небольшими кубиками и добавить к салату.

Измельчить зелень.

Заправить салат домашним майонезом или греческим йогуртом.

Посыпать все зеленью и перемешать.

Подавать салат с курицей на Новый год 2023 с гренками из черного хлеба.

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