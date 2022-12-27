Давно забытый салат Райское наслаждение на Новый год: рецепт, от которого невозможно оторваться

Очень вкусный и сытный салат на Новый год 2023 с курицей для всей семьи. Уникальный рецепт салата на новогодние праздники.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Украинская

Салат с курицей на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2023 вот-вот уже наступит. Мы предлагаем узнать вкуснейший и очень простой рецепт салата на Новый год и Рождество.

Салат с курицей и овощами давно превзошел себя, но этот рецепт готовили еще наши бабушки. Давно забытый рецепт салата Райское наслаждение, от которого все близкие будут в полном восторге.

Любая хозяйка будет на высоте в новогоднюю ночь, а кролик оценит ваши старания.

Салат с курицей на новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе - 1 шт

Фасоль красная - 100 гр

Сыр твердый - 100 гр

кукуруза сладкая - 1 банка

Чеснок - по вкусу

Огурцы - 2 шт свежие

Майонез или греческий йогурт

Укроп, петрушка

Черный хлеб - 2 кусочка для гренок

Куриное филе отварить с лавровым листом, остудить и порезать кубиками. Можно разобрать на волокна.

Чесноком натрите ломтики черного хлеба и порежьте на кубики.

В пакет переложите кубики из хлеба, добавьте немного масла и соли. Хорошо перемешайте и обжарьте гренки из черного масла к салату на Новый год 2023 на сковороде.

Огурцы почистить от кожуры и порезать кусочками.

В большой праздничной тарелке смешать огурцы, куриное филе, кукурузу, фасоль.

Сыр порезать небольшими кубиками и добавить к салату.

Измельчить зелень.

Заправить салат домашним майонезом или греческим йогуртом.

Посыпать все зеленью и перемешать.

Подавать салат с курицей на Новый год 2023 с гренками из черного хлеба.

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