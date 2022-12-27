Давно забытый салат Райское наслаждение на Новый год: рецепт, от которого невозможно оторваться

Новый год 2023 вот-вот уже наступит. Мы предлагаем узнать вкуснейший и очень простой рецепт салата на Новый год и Рождество.
Салат с курицей и овощами давно превзошел себя, но этот рецепт готовили еще наши бабушки. Давно забытый рецепт салата Райское наслаждение, от которого все близкие будут в полном восторге.
Любая хозяйка будет на высоте в новогоднюю ночь, а кролик оценит ваши старания.
Салат с курицей на новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе - 1 шт
- Фасоль красная - 100 гр
- Сыр твердый - 100 гр
- кукуруза сладкая - 1 банка
- Чеснок - по вкусу
- Огурцы - 2 шт свежие
- Майонез или греческий йогурт
- Укроп, петрушка
- Черный хлеб - 2 кусочка для гренок
Куриное филе отварить с лавровым листом, остудить и порезать кубиками. Можно разобрать на волокна.
Чесноком натрите ломтики черного хлеба и порежьте на кубики.
В пакет переложите кубики из хлеба, добавьте немного масла и соли. Хорошо перемешайте и обжарьте гренки из черного масла к салату на Новый год 2023 на сковороде.
Огурцы почистить от кожуры и порезать кусочками.
В большой праздничной тарелке смешать огурцы, куриное филе, кукурузу, фасоль.
Сыр порезать небольшими кубиками и добавить к салату.
Измельчить зелень.
Заправить салат домашним майонезом или греческим йогуртом.
Посыпать все зеленью и перемешать.
Подавать салат с курицей на Новый год 2023 с гренками из черного хлеба.
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