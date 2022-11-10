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Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюда

10 ноября 2022, 15:30

Невозможно вкусный салат Мимоза по-новому рецепту. Идеальное блюдо на Новый год.

Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
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Салат на Новый год 2023 Мимоза / ua.depositphotos.com

Готовим вкусные и изысканные рецепты, которые прекрасно подойду к новогоднему меню. Превосходный рецепт салата Мимоза, который станет настоящим королевским блюдом на Новый год 2023.

Любимый салат станет изысканным, благодаря авокадо. Такой рецепт точно удивит всех гостей.

Предлагаем для салата Мимоза использовать не рыбные консервы, а тунец в собственном соку. Салат будет более нежным и полезным.

Салат Мимоза по-новому - рецепт

Вам понадобится:

  • Тунец в собственном соку - 1 банка
  • Авокадо - 2 шт
  • Сыр Голландский - 80 гр
  • пармезан - 50 гр
  • Укроп, петрушка
  • Домашний майонез

Баночку тунца открыть, слить жидкость и размять вилкой.

Мелко порезать зелень и перемешать с тунцом.

Авокадо почистить и натереть на терке, если сильно твердый. Можно измельчить вилкой.

Голландский сыр натереть на большой терке.

В красивой блюдо выкладываем слоеный салат на Новый год 2023:

  • половина тунца,
  • чайная ложка майонеза,
  • половина твердого сыра,
  • далее майонез,
  • авокадо,
  • оставшийся тунец и сыр,
  • немного майонеза,
  • натертый на мелкой терке Пармезан.

Сверху украсить зеленью и отправить в холодильник.

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рецепт салат мимоза Новый год 2023
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