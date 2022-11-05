Королевский салат на Новый год 2023, от которого будут все в восторге: быстрый рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 8 минут

Салат с ананасами на Новый год 2023 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2023 нужно встречать с большим количеством вкусных блюд. Чем больше будет легких и питательных салатов и закусок, тем удачнее сложиться год Кролика.

Чтобы все ваши близкие остались в восторге, предлагаем узнать рецепт удивительного Королевского салата с ананасами на Новый год 2023.

Превосходный и изысканный вкус праздничного салата будет прекрасно дополнять новогодний стол.

Салат с ананасами - рецепт на Новый год 2023

Вам понадобится:

Куриное филе - 250 гр

Ананасы - 1 банка

Кукуруза сладкая - 120 гр

Лук - 1 шт

Греческий йогурт или домашний майонез

Чеснок - по вкусу

Куриное филе помыть, кожицу можно убрать.

Лук почистить и сделать небольшой надрез.

В кастрюлю налить воды, опустить лук и куриное филе.

Варить куриную грудку для салата на Новый год 2023 20 минут.

В это время из банки ананасов слить жидкость и порезать кольца небольшими кубиками.

Кукурузу смешать с ананасами.

Филе охлаждаем и нарезаем небольшими квадратиками.

Добавить две ложки греческого йогурта, посолить и натереть на мелкой терке чеснок.

Все перемешать и отправить в холодильник, чтобы салат настоялся.

Подавать салат на Новый год охлажденным и украсить гранатом.

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