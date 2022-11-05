Королевский салат на Новый год 2023, от которого будут все в восторге: быстрый рецепт

Вкусный и очень питательный салат на Новый год 2023 с ананасами. Рецепт, который готовить просто.
Новый год 2023 нужно встречать с большим количеством вкусных блюд. Чем больше будет легких и питательных салатов и закусок, тем удачнее сложиться год Кролика.
Чтобы все ваши близкие остались в восторге, предлагаем узнать рецепт удивительного Королевского салата с ананасами на Новый год 2023.
Превосходный и изысканный вкус праздничного салата будет прекрасно дополнять новогодний стол.
Салат с ананасами - рецепт на Новый год 2023
Вам понадобится:
- Куриное филе - 250 гр
- Ананасы - 1 банка
- Кукуруза сладкая - 120 гр
- Лук - 1 шт
- Греческий йогурт или домашний майонез
- Чеснок - по вкусу
Куриное филе помыть, кожицу можно убрать.
Лук почистить и сделать небольшой надрез.
В кастрюлю налить воды, опустить лук и куриное филе.
Варить куриную грудку для салата на Новый год 2023 20 минут.
В это время из банки ананасов слить жидкость и порезать кольца небольшими кубиками.
Кукурузу смешать с ананасами.
Филе охлаждаем и нарезаем небольшими квадратиками.
Добавить две ложки греческого йогурта, посолить и натереть на мелкой терке чеснок.
Все перемешать и отправить в холодильник, чтобы салат настоялся.
Подавать салат на Новый год охлажденным и украсить гранатом.
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