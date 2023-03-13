Можно ахнуть от восторга: рецепт самого полезного салата Морковное чудо

Весной всегда хочется готовить легкие и вкусные блюда, чтобы к лету иметь красивую кожу и тело. Одним из самых полезных салатов можно назвать Морковное чудо.
Такой салат просто невероятный, ведь в нем содержится огромное количество полезных веществ. Морковь содержит важные витамины А, С, Е, а еще нормализует сердечно-сосудистую систему.
К такому салату из морковки можно добавить вкусные орехи и заправить оливковым маслом или греческим йогуртом.
Самый полезный салат из морковки - рецепт
Вам понадобится:
- Морковка - 7-8 шт (примерно 550 гр)
- Орехи - 100 гр (грецкие, кешью, миндаль)
- Оливковое масло
- Чеснок - по вкусу
- Соль, специи
- Греческий йогурт
- Базилик или укроп
Морковку помыть, почистить и мелко натереть на терке. Можно на терке для морковки по-корейски.
В сковороду налить оливковое масло, переложить всю морковь и немного обжарить. Желательно до 2 минут.
Порубить микс орехов, смешать с солью и любимыми специями. Всыпать в сковороду с морковкой и помешивать 1 минуту.
Переложить морковь с орехами в глубокую миску, дождаться пока остынет.
Греческий йогурт смешать с чесноком, если любите.
Заправить салат йогуртом, перемешать. Дать настояться 20-30 минут.
Зелень помыть, измельчить и посыпать при подаче полезного морковного салата.
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