Можно ахнуть от восторга: рецепт самого полезного салата Морковное чудо

Вкуснее и полезнее салата просто не найти. Рецепт салата, который придаст сил и энергии.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Кухня Кухня Интернациональная

Полезный салат рецепт / ru.freepik.com

Весной всегда хочется готовить легкие и вкусные блюда, чтобы к лету иметь красивую кожу и тело. Одним из самых полезных салатов можно назвать Морковное чудо.

Такой салат просто невероятный, ведь в нем содержится огромное количество полезных веществ. Морковь содержит важные витамины А, С, Е, а еще нормализует сердечно-сосудистую систему.

К такому салату из морковки можно добавить вкусные орехи и заправить оливковым маслом или греческим йогуртом.

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Самый полезный салат из морковки - рецепт

Салат из морковки рецепт / ru.freepik.com

Вам понадобится:

Морковка - 7-8 шт (примерно 550 гр)

Орехи - 100 гр (грецкие, кешью, миндаль)

Оливковое масло

Чеснок - по вкусу

Соль, специи

Греческий йогурт

Базилик или укроп

Морковку помыть, почистить и мелко натереть на терке. Можно на терке для морковки по-корейски.

В сковороду налить оливковое масло, переложить всю морковь и немного обжарить. Желательно до 2 минут.

Порубить микс орехов, смешать с солью и любимыми специями. Всыпать в сковороду с морковкой и помешивать 1 минуту.

Переложить морковь с орехами в глубокую миску, дождаться пока остынет.

Греческий йогурт смешать с чесноком, если любите.

Заправить салат йогуртом, перемешать. Дать настояться 20-30 минут.

Зелень помыть, измельчить и посыпать при подаче полезного морковного салата.

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