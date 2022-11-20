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Потрясный салат на Новый год из 6 самых простых ингредиентов, которые есть у каждого: простой рецепт

20 ноября 2022, 15:43

Простейший салат на Новый год 2023 для каждой семьи. Бюджетный рецепт, который сможет приготовить любой.

Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Европейская
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Простой рецепт салата на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Готовимся к Новому году заранее. Простой рецепт удивительно вкусного салата, который будет королевским на вашем столе.

Для рецепта Снежного сюрприза понадобится несколько ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике.

Такой рецепт закуски будет превосходно смотреться на новогоднем столе и подойдет для встречи Нового года 2023.

Простой и бюджетный салат на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 4 шт
  • Морковка - 2 шт
  • Лук - 1 шт
  • Свекла - 2 шт
  • Сыр плавленый
  • Майонез
  • Яйца

Свеклу, картошку, морковку отварить. Остудить овощи и почистить.

Можно потереть на крупной терке.

Яйца отварить до готовности и почистить.

Пока овощи варились, лук чистить и нарезаем мелкими кубиками.

Обжарить лук 2 минуты на сливочном или оливковом масле.

Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Собираем новогодний салат слоями.

Картошка, лук, морковка, снова лук, свекла, яйца, плавленный сыр.

Все смазывать небольшим количеством легкого майонеза или соуса.

Дать салату настояться в холодильнике и подавать к столу.

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