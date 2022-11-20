Потрясный салат на Новый год из 6 самых простых ингредиентов, которые есть у каждого: простой рецепт

Простейший салат на Новый год 2023 для каждой семьи. Бюджетный рецепт, который сможет приготовить любой.
Готовимся к Новому году заранее. Простой рецепт удивительно вкусного салата, который будет королевским на вашем столе.
Для рецепта Снежного сюрприза понадобится несколько ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике.
Такой рецепт закуски будет превосходно смотреться на новогоднем столе и подойдет для встречи Нового года 2023.
Простой и бюджетный салат на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 4 шт
- Морковка - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Свекла - 2 шт
- Сыр плавленый
- Майонез
- Яйца
Свеклу, картошку, морковку отварить. Остудить овощи и почистить.
Можно потереть на крупной терке.
Яйца отварить до готовности и почистить.
Пока овощи варились, лук чистить и нарезаем мелкими кубиками.
Обжарить лук 2 минуты на сливочном или оливковом масле.
Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Собираем новогодний салат слоями.
Картошка, лук, морковка, снова лук, свекла, яйца, плавленный сыр.
Все смазывать небольшим количеством легкого майонеза или соуса.
Дать салату настояться в холодильнике и подавать к столу.
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