Потрясный салат на Новый год из 6 самых простых ингредиентов, которые есть у каждого: простой рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 25 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут Порции Порции 12 порции Кухня Кухня Европейская

Простой рецепт салата на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Готовимся к Новому году заранее. Простой рецепт удивительно вкусного салата, который будет королевским на вашем столе.

Для рецепта Снежного сюрприза понадобится несколько ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике.

Такой рецепт закуски будет превосходно смотреться на новогоднем столе и подойдет для встречи Нового года 2023.

Простой и бюджетный салат на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 4 шт

Морковка - 2 шт

Лук - 1 шт

Свекла - 2 шт

Сыр плавленый

Майонез

Яйца

Свеклу, картошку, морковку отварить. Остудить овощи и почистить.

Можно потереть на крупной терке.

Яйца отварить до готовности и почистить.

Пока овощи варились, лук чистить и нарезаем мелкими кубиками.

Обжарить лук 2 минуты на сливочном или оливковом масле.

Яйца и сыр натереть на мелкой терке. Собираем новогодний салат слоями.

Картошка, лук, морковка, снова лук, свекла, яйца, плавленный сыр.

Все смазывать небольшим количеством легкого майонеза или соуса.

Дать салату настояться в холодильнике и подавать к столу.

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