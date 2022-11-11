В 10 раз вкуснее обычного салата: рецепт бомбической закуски за 15 минут

Вкусный и простой салат из моркови для всей семьи. Удивительно простой рецепт.
Закуски и салаты с майонезом не всегда приносят пользу для нашего организма. Главред расскажет рецепт бомбического салата из морковки, который будет невероятно полезным.
Морковка содержит в себе массу полезных витаминов. Помогает сердечно-сосудистым заболеваниям, укрепляет зубы и кости.
Такой салат можно смело подавать к праздничному столу. Детки будут в полном восхищении от такого рецепта салата из морковки.
Салат с морковью - рецепт
Вам понадобится:
- Морковка молодая - 600 гр
- Горох зеленый - 1 банка
- Лук салатный
- Сметана
- Соль
- Сахар - 1 столовая ложка
- Уксус - 2 столовые ложки
- Клюква - по вкусу
- Орехи - 50 гр
Морковку помыть, почистить и натереть соломкой на терке.
В кастрюлю вылить стакан воды и вскипятить, добавить уксус.
Далее добавить соль и сахар и всыпать всю морковь.
Проварить морковку 10 минут и слить маринад.
Из банки с горошком слить жидкость, переложить в глубокую тарелку.
Добавить охлажденную морковку и 2 ложки сметаны.
Орешки измельчить, клюкву промыть.
Все перемешать и посыпать зеленью.
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