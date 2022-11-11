В 10 раз вкуснее обычного салата: рецепт бомбической закуски за 15 минут

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Салат с морковью рецепт / pixabay

Закуски и салаты с майонезом не всегда приносят пользу для нашего организма. Главред расскажет рецепт бомбического салата из морковки, который будет невероятно полезным.

Морковка содержит в себе массу полезных витаминов. Помогает сердечно-сосудистым заболеваниям, укрепляет зубы и кости.

Такой салат можно смело подавать к праздничному столу. Детки будут в полном восхищении от такого рецепта салата из морковки.

Салат с морковью - рецепт

Вам понадобится:

Морковка молодая - 600 гр

Горох зеленый - 1 банка

Лук салатный

Сметана

Соль

Сахар - 1 столовая ложка

Уксус - 2 столовые ложки

Клюква - по вкусу

Орехи - 50 гр

Морковку помыть, почистить и натереть соломкой на терке.

В кастрюлю вылить стакан воды и вскипятить, добавить уксус.

Далее добавить соль и сахар и всыпать всю морковь.

Проварить морковку 10 минут и слить маринад.

Из банки с горошком слить жидкость, переложить в глубокую тарелку.

Добавить охлажденную морковку и 2 ложки сметаны.

Орешки измельчить, клюкву промыть.

Все перемешать и посыпать зеленью.

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