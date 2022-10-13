Самая вкусная и полезная закуска на зиму: рецепт №1 для любой хозяйки

Идеальный рецепт маринованной свеклы на зиму. Готовить закуску очень быстро и совершенно не сложно.
Готовим обалденную и очень полезную закуску на зиму. Из маринованной свеклы можно приготовить различные блюда.
Маринованная свекла на зиму в банках поможет любой хозяйке быстрее приготовить вкусный овощной салат или настоящий ароматный борщ.
А еще маринованная свекла очень полезна для кишечника. Такой рецепт будет превосходным для праздничного стола в качестве зимней закуски.
Свекла маринованная в банках на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Буряк - 1 кг
- Вода - 300 мл
- Уксус яблочный - 50 мл
- Сахар - 1 столовые ложки
- Перец горошком
- Соль - 1 чайная ложка
- Гвоздика
- Лавровый лист для вкуса
- Чеснок - по вкусу
Свеклу помыть и отварить до готовности. Желательно проварит буряк 2 часа.
Почистить свеклу и порезать кубиками или натереть на крупной терке.
Для маринованной свеклы нужно приготовить вкусный рассол.
Влить в большую кастрюлю воду, яблочный уксус, добавить соль, сахар, перец горошком, гвоздику, лавровый лист.
Прокипятить маринад и оставить на 10 минут.
В чистые небольшие баночки разложить свеклу и залить охлажденным маринадом.
Закрыть маринованную свеклу на зиму и хранить в прохладном месте. Маринованная свекла будет готова через неделю.
Читайте также:
- Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицы
- Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минут
- Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецепт