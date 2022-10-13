Самая вкусная и полезная закуска на зиму: рецепт №1 для любой хозяйки

Маринованная свекла на зиму рецепт, / pixabay, ua.depositphotos.com

Готовим обалденную и очень полезную закуску на зиму. Из маринованной свеклы можно приготовить различные блюда.

Маринованная свекла на зиму в банках поможет любой хозяйке быстрее приготовить вкусный овощной салат или настоящий ароматный борщ.

А еще маринованная свекла очень полезна для кишечника. Такой рецепт будет превосходным для праздничного стола в качестве зимней закуски.

Свекла маринованная в банках на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Буряк - 1 кг

Вода - 300 мл

Уксус яблочный - 50 мл

Сахар - 1 столовые ложки

Перец горошком

Соль - 1 чайная ложка

Гвоздика

Лавровый лист для вкуса

Чеснок - по вкусу

Свеклу помыть и отварить до готовности. Желательно проварит буряк 2 часа.

Почистить свеклу и порезать кубиками или натереть на крупной терке.

Для маринованной свеклы нужно приготовить вкусный рассол.

Влить в большую кастрюлю воду, яблочный уксус, добавить соль, сахар, перец горошком, гвоздику, лавровый лист.

Прокипятить маринад и оставить на 10 минут.

В чистые небольшие баночки разложить свеклу и залить охлажденным маринадом.

Закрыть маринованную свеклу на зиму и хранить в прохладном месте. Маринованная свекла будет готова через неделю.

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