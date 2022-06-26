Самая вкусная настоящая окрошка: простой рецепт и 3 секрета приготовления

Необычайно вкусный рецепт окрошки на кефире.
Летом всегда хочется освежиться и готовить легкие блюда. Готовим простейший рецепт окрошки по секретному рецепту наших бабушек.
Окрошка - аппетитный летний суп, который готовить очень просто. Мы расскажем несколько секретов правильного приготовления настоящей окрошки.
Превосходный рецепт окрошка на кефире, которую полюбят все.
Окрошка - пошаговый рецепт
Вам понадобится:
- Картошка молодая - 4 штуки
- Ветчина - 300 гр
- Яйца - 2 шт
- Кефир - 800 мл
- Огурцы
- Редиска
- Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
Картошку вымыть и отварить до готовности.
Огурцы и редиску помыть, почистить и порезать. Огурцы нарезать небольшими кубиками, редиску круглыми и тонкими слайсами.
Яйца следует варить вкрутую и нарезать сеточкой для салата.
Мясо для окрошки нарезаем брусочками.
Кефир должен быть не сильно холодный. Желательно его выставить из холодильника в самом начале приготовления окрошки.
Смешиваем ветчину, яйца, овощи, зелень.
Заливаем готовую окрошку кефиром и солим блюдо.
Секрет вкусной окрошки заключает в том, чтобы летний суп настоялся определенное время.
Советуем отправить кастрюлю с готовой окрошкой на 40 минут в холодильник.
3 секрета приготовления идеальной окрошки
Картошку для окрошки нужно варить исключительно в мундире. Желательно покупать уже молодую картошку. Молодой картофель варить не больше 15 минут, чтобы при приготовления он не развалился.
Укроп, петрушку, зеленый лук на окрошку стоит измельчить в блендере. Далее переложить в тарелочку и зелень хорошо посолить. Аромат летней зелени придаст окрошке необычайный вкус.
И самый важный совет, нельзя готовить окрошку на несколько дней вперед. Чтобы блюдо было максимально свежим, нужно нарезать все ингредиенты на окрошку непосредственно перед подачей блюда.
Как готовить окрошку - видео
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