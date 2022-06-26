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Самая вкусная настоящая окрошка: простой рецепт и 3 секрета приготовления

26 июня 2022, 15:00

Необычайно вкусный рецепт окрошки на кефире.

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Окрошка простой рецепт / ua.depositphotos.com

Летом всегда хочется освежиться и готовить легкие блюда. Готовим простейший рецепт окрошки по секретному рецепту наших бабушек.

Окрошка - аппетитный летний суп, который готовить очень просто. Мы расскажем несколько секретов правильного приготовления настоящей окрошки.

Превосходный рецепт окрошка на кефире, которую полюбят все.

Окрошка - пошаговый рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка молодая - 4 штуки
  • Ветчина - 300 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Кефир - 800 мл
  • Огурцы
  • Редиска
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

Картошку вымыть и отварить до готовности.

Огурцы и редиску помыть, почистить и порезать. Огурцы нарезать небольшими кубиками, редиску круглыми и тонкими слайсами.

Яйца следует варить вкрутую и нарезать сеточкой для салата.

Мясо для окрошки нарезаем брусочками.

Кефир должен быть не сильно холодный. Желательно его выставить из холодильника в самом начале приготовления окрошки.

Смешиваем ветчину, яйца, овощи, зелень.

Заливаем готовую окрошку кефиром и солим блюдо.

Секрет вкусной окрошки заключает в том, чтобы летний суп настоялся определенное время.

Советуем отправить кастрюлю с готовой окрошкой на 40 минут в холодильник.

3 секрета приготовления идеальной окрошки

Картошку для окрошки нужно варить исключительно в мундире. Желательно покупать уже молодую картошку. Молодой картофель варить не больше 15 минут, чтобы при приготовления он не развалился.

Укроп, петрушку, зеленый лук на окрошку стоит измельчить в блендере. Далее переложить в тарелочку и зелень хорошо посолить. Аромат летней зелени придаст окрошке необычайный вкус.

И самый важный совет, нельзя готовить окрошку на несколько дней вперед. Чтобы блюдо было максимально свежим, нужно нарезать все ингредиенты на окрошку непосредственно перед подачей блюда.

Как готовить окрошку - видео

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