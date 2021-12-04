Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественным

Королевский рецепт селедки под шубой станет для вас удивительно вкусным, а готовить очень просто.
Какой Новый год 2022 без вкусного и традиционного салата Селедка под шубой. Рецептов новогоднего салата море, а готовят его хозяйки долго.
Мы расскажем удивительный рецепт Селедки под шубой, которая значительно сохранит ваше время и гости будут в восторге.
Чтобы салат получился восхитительным, добавьте в него немного орехов и чернослива, а заправить стоит домашним майонезом. Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022.
Селедка под шубой - рецепт
- Картошка - 3 штуки
- Селедка или скумбрия копченая - 400 грамм
- Лук, морковка, буряк - по 2 штуки
- Яйца - 2 штуки
- Майонез или йогурт греческий - 100 грамм
- Орехи
Морковку, картошку, свеклу моем и отвариваем до готовности.
Яйца отварить минут 10, чтобы были сварены вкрутую.
Морковь натираем на крупной терке, а свеклу на мелкой. Картошку порезать кубиками.
Лук моем, чистим и мелко нарезаем.
Селедку или скумбрию чистим, убираем все косточки, и нарезаем кубиками, как картошку.
Орехи измельчить. Можно взять микс - кешью, грецкий орех и миндаль.
Селедка под шубой слои
Селедку под шубой обязательно выкладываем слоями. Первый слой картошка, далее селедка или скумбрия, далее лук, яйца, морковка, и свекла.
Каждый слой смазываем майонезом. А еще можем приготовить для Селедки под шубой удивительный соус.
Смешать домашний майонез и греческий йогурт. вкус получится восхитительный.
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