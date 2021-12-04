Самая вкусная селедка под шубой на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает салат божественным

Селедка под шубой рецепт на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Какой Новый год 2022 без вкусного и традиционного салата Селедка под шубой. Рецептов новогоднего салата море, а готовят его хозяйки долго.

Мы расскажем удивительный рецепт Селедки под шубой, которая значительно сохранит ваше время и гости будут в восторге.

Чтобы салат получился восхитительным, добавьте в него немного орехов и чернослива, а заправить стоит домашним майонезом. Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022.

Селедка под шубой - рецепт

Картошка - 3 штуки

Селедка или скумбрия копченая - 400 грамм

Лук, морковка, буряк - по 2 штуки

Яйца - 2 штуки

Майонез или йогурт греческий - 100 грамм

Орехи

Морковку, картошку, свеклу моем и отвариваем до готовности.

Яйца отварить минут 10, чтобы были сварены вкрутую.

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Морковь натираем на крупной терке, а свеклу на мелкой. Картошку порезать кубиками.

Лук моем, чистим и мелко нарезаем.

Селедку или скумбрию чистим, убираем все косточки, и нарезаем кубиками, как картошку.

Орехи измельчить. Можно взять микс - кешью, грецкий орех и миндаль.

Селедка под шубой слои

Селедку под шубой обязательно выкладываем слоями. Первый слой картошка, далее селедка или скумбрия, далее лук, яйца, морковка, и свекла.

Каждый слой смазываем майонезом. А еще можем приготовить для Селедки под шубой удивительный соус.

Смешать домашний майонез и греческий йогурт. вкус получится восхитительный.

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