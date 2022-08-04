Самая вкусная закуска, в которую влюбляются с первого кусочка: простой рецепт за 15 минут

Закуска простая рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяюшка любит удивить своих друзей не только гостеприимством, но и вкусными блюдами.

Сегодня вам расскажем рецепт удивительной закуски, который станет коронным блюдом на вашем столе.

Удивительная закуска из багета за 15 минут. Готовить такой рецепт одно удовольствие.

Закуска из багета - рецепт

Вам понадобится:

Багет - 1 шт (темный или светлый)

Куриное филе - 200 гр

Яйца - 4 шт

Сухари панировочные - по вкусу

Сыр Брынза или Моцарелла - 70 гр

Пармезан

Греческий йогурт или домашний майонез

Зелень

Соль, перец

Куриное филе стоит обжарить в панировочных сухарях небольшими нагетсами.

Багет покупаем свежий. Нарезать небольшими кусочками, такими как нагетсы.

Из багета достать полностью всю серединку.

Моцареллу или Брынзу нарезаем тонкими пластинками, выложить по кусочку в багет.

Далее куриные кусочки смазываем греческим йогуртом с измельченной зеленью, солью и специями.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Пергаментом застелить противень и выложить все кусочки багета.

Сбрызнуть багет оливковым маслом.

Натереть на мелкой терке Пармезан и посыпать закуску из багета.

Отправляем противень с багетом на 15 минут в духовку.

Багет с начинкой получается очень хрустящий и превосходно вкусный.

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