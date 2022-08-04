Самая вкусная закуска, в которую влюбляются с первого кусочка: простой рецепт за 15 минут

Багет с восхитительной начинкой на праздничный стол.
Каждая хозяюшка любит удивить своих друзей не только гостеприимством, но и вкусными блюдами.
Сегодня вам расскажем рецепт удивительной закуски, который станет коронным блюдом на вашем столе.
Удивительная закуска из багета за 15 минут. Готовить такой рецепт одно удовольствие.
Закуска из багета - рецепт
Вам понадобится:
- Багет - 1 шт (темный или светлый)
- Куриное филе - 200 гр
- Яйца - 4 шт
- Сухари панировочные - по вкусу
- Сыр Брынза или Моцарелла - 70 гр
- Пармезан
- Греческий йогурт или домашний майонез
- Зелень
- Соль, перец
Куриное филе стоит обжарить в панировочных сухарях небольшими нагетсами.
Багет покупаем свежий. Нарезать небольшими кусочками, такими как нагетсы.
Из багета достать полностью всю серединку.
Моцареллу или Брынзу нарезаем тонкими пластинками, выложить по кусочку в багет.
Далее куриные кусочки смазываем греческим йогуртом с измельченной зеленью, солью и специями.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Пергаментом застелить противень и выложить все кусочки багета.
Сбрызнуть багет оливковым маслом.
Натереть на мелкой терке Пармезан и посыпать закуску из багета.
Отправляем противень с багетом на 15 минут в духовку.
Багет с начинкой получается очень хрустящий и превосходно вкусный.
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