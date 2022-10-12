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Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецепт

12 октября 2022, 13:27

Рецепт блинов, от которых не сможет устоять никто. Как сохранить блины теплыми очень долго.

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Вкусный и простой рецепт блинов на Покров / ua.depositphotos.com

Праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 14 октября. В этот день обязательно в каждом доме должны стоять блины с медом.

Чтобы блины принесли удачу, готовить их нужно по особенному рецепту.

Вкусные и пышные блинчики на Покров 14 октября нужно подавать с медом.

А еще расскажем вам секрет удивительного лайфхака, как сохранить блины теплыми.

Подогрейте в кастрюле небольшое количество воды и оставьте с открытой крышкой.

Поставьте большое блюдо для блинов на кастрюлю, и после жарки переложите все блины на него.

Плотно накрывайте блинчики крышкой. С таким лайфхаком блины всегда будут горячими и не засохнут.

А вот срок хранения таких блинов не больше 2 дней. В морозилке готовые блины с начинкой можно хранить до 30 дней.

Особенные блины - простой рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 12 ложек с горкой
  • Молоко - 0,5 мл
  • Сахар - 4 столовые ложки
  • Мед - 1 чайная ложка
  • Соль
  • Растительное масло
  • Сливочное масло

Чтобы блины вышли вкусными с хрустящей корочкой, готовить тесто нужно на молоке и яйцах комнатной температуры.

Яйца, сахар и соль взбить до 2 минут.

Влить половину молока и хорошо продолжать взбивать.

Просеять муку и постепенно вводить в тесто для блинов.

Далее влить оставшееся молоко и добавить 2 столовые ложки растительного масла, и чайную ложку меда.

Оставить тесто для блинов на 15 минут и только потом жарить.

Каждый блинчик смазывать сливочным маслом.

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