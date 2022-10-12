Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецепт

Рецепт блинов, от которых не сможет устоять никто. Как сохранить блины теплыми очень долго.
Праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечается ежегодно 14 октября. В этот день обязательно в каждом доме должны стоять блины с медом.
Чтобы блины принесли удачу, готовить их нужно по особенному рецепту.
Вкусные и пышные блинчики на Покров 14 октября нужно подавать с медом.
А еще расскажем вам секрет удивительного лайфхака, как сохранить блины теплыми.
Подогрейте в кастрюле небольшое количество воды и оставьте с открытой крышкой.
Поставьте большое блюдо для блинов на кастрюлю, и после жарки переложите все блины на него.
Плотно накрывайте блинчики крышкой. С таким лайфхаком блины всегда будут горячими и не засохнут.
А вот срок хранения таких блинов не больше 2 дней. В морозилке готовые блины с начинкой можно хранить до 30 дней.
Особенные блины - простой рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 12 ложек с горкой
- Молоко - 0,5 мл
- Сахар - 4 столовые ложки
- Мед - 1 чайная ложка
- Соль
- Растительное масло
- Сливочное масло
Чтобы блины вышли вкусными с хрустящей корочкой, готовить тесто нужно на молоке и яйцах комнатной температуры.
Яйца, сахар и соль взбить до 2 минут.
Влить половину молока и хорошо продолжать взбивать.
Просеять муку и постепенно вводить в тесто для блинов.
Далее влить оставшееся молоко и добавить 2 столовые ложки растительного масла, и чайную ложку меда.
Оставить тесто для блинов на 15 минут и только потом жарить.
Каждый блинчик смазывать сливочным маслом.
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