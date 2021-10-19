Самые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минут

Порадуйте своих близких вкуснейшими чебуреками из лаваша.
Вкусный, сытный и полезный перекус можно приготовить всего за 15 минут. Сегодня речь пойдет о чебуреках.
Нет, не жаренных в тесте и с огромным количеством масла, а вкусный и полезный чебуреках из лаваша.
Из лаваша можно готовить пирожки, закуски, разные рулетики и даже чебуреки.
Мы расскажем секретный рецепт чебуреков, которые станут вашим фирменным блюдом.
Чебуреки из лаваша - рецепт
- Тонкий лаваш - 2 листа
- Фарш свинина-телятина - 300 грамм
- Лук - 2 штуки
- Зелень - по вкусу
- Соль – по вкусу
Лук, укроп, петрушку, кинзу моем хорошо. Лук очищаем от шелухи и желательно измельчить в блендере. Если блендера нет, то можно натереть на мелкой терке.
Зелень также измельчаем. В глубокую миску отправляем фарш на чебуреки, зелень, лук, соль. Все хорошо перемешиваем.
Берем лаваш и разрезаем на несколько квадратов, потом на треугольники.
На каждую половину треугольника выкладываем примерно по одной столовой ложке фарша и хорошо распределяем его.
Складываем чебурек аккуратно вновь треугольником и ладонью прижимаем лаваш к мясу. Лишний фарш убираем ножом.
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В сковороду с толстым дном наливаем оливковое масло и хорошо разогреваем. Чебуреки из лаваша жарить с двух сторон по 2-3 минуты до золотистого цвета.