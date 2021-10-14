Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте

Груши в тесте готовить очень быстро, а подавать можно со взбитыми сливками.
Время осенних вечеров уже в самом разгаре. Сегодня вам расскажем вкусный рецепт ароматных груш в тесте, чтобы ваше чаепитие с друзьями и родными стало намного вкуснее.
Груши в тесте готовить очень быстро, а подавать можно со взбитыми сливками или карамелью. Кроме того, можно предложить в такому десерту вкусный сыр.
Главред расскажет рецепт пятиминутка из груш.
Груши в тесте - рецепт
Вам понадобится:
- Груши - 4 штуки
- Слоеное тесто (дрожжевое) - 400 г
- Сахар - 100 г
- Яйца - 2 шт.
Груши берем желательно твердые и без мякоти.
Хорошо моем, вырезаем середину и нарезаем груши вдоль. Слоеное тесто посыпаем сахаром и красиво выкладываем груши.
Обрезаем края и делаем из теста хвостик к груше. Взбиваем яйцо, смазываем тесто. Выкладываем каждую грушку на противень.
Разогреваем заранее духовку до 180 градусов и отправляем груши в тесте на 12-15 минут. Как только появится золотистый цвет теста достаем груши и даем им остыть.