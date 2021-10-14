Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте

Груши в тесте рецепт / foodandmood.com.ua

Время осенних вечеров уже в самом разгаре. Сегодня вам расскажем вкусный рецепт ароматных груш в тесте, чтобы ваше чаепитие с друзьями и родными стало намного вкуснее.

Груши в тесте готовить очень быстро, а подавать можно со взбитыми сливками или карамелью. Кроме того, можно предложить в такому десерту вкусный сыр.

Главред расскажет рецепт пятиминутка из груш.

Груши в тесте - рецепт

Вам понадобится:

Груши - 4 штуки

Слоеное тесто (дрожжевое) - 400 г

Сахар - 100 г

Яйца - 2 шт.

Груши берем желательно твердые и без мякоти.

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Хорошо моем, вырезаем середину и нарезаем груши вдоль. Слоеное тесто посыпаем сахаром и красиво выкладываем груши.

Обрезаем края и делаем из теста хвостик к груше. Взбиваем яйцо, смазываем тесто. Выкладываем каждую грушку на противень.

Разогреваем заранее духовку до 180 градусов и отправляем груши в тесте на 12-15 минут. Как только появится золотистый цвет теста достаем груши и даем им остыть.