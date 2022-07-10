Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецепт

Превосходный салат с баклажанами на скорую руку.
Баклажаны - уникальный овощ, который превращает ваше блюдо в изысканный вкус. Хозяйки любят закрывать баклажаны на зиму и делать различные заготовки.
Сегодня вам расскажем уникальный рецепт простого летнего салата из баклажан, которым вы удивите своих гостей.
Салат получается очень простой и вкусный. Всего 15 минут вашего времени и море удовольствия обеспеченно.
Салат из баклажан - рецепт
Вам понадобится:
- Баклажаны - 2 шт
- Лук репчатый и зеленый
- Соль и сахар
- Чеснок - 1 зубчик
- Лавровый лист
- Уксус
Баклажаны нужно выбирать не сильно большого размера, тогда они будут похожи на грибы.
Для салата нужно выбрать баклажаны, где практически нет семечек, чтобы не испортить вкус.
Помыть баклажаны и порезать пополам.
Духовку разогреть до 180 градусах.
Баклажаны посолить, переложить на противень и пергаментную бумагу, добавить по листочку лаврового листа и запечь 10 минут.
Обязательно запеченные баклажаны остудить и снять шкурку.
Порезать небольшими кубиками, измельчить чеснок и лук.
Добавить немного уксусу и для запаха домашнего масла.
Немного посолить и чуток добавить сахара.
Все хорошо перемешать и подавать к столу.
Чтобы салат из баклажан был вкуснее, предлагаем вам дать ему постоять в холодильнике часа 2.
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