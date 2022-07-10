Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецепт

Летний салат из баклажан рецепт / goodfon.ru

Баклажаны - уникальный овощ, который превращает ваше блюдо в изысканный вкус. Хозяйки любят закрывать баклажаны на зиму и делать различные заготовки.

Сегодня вам расскажем уникальный рецепт простого летнего салата из баклажан, которым вы удивите своих гостей.

Салат получается очень простой и вкусный. Всего 15 минут вашего времени и море удовольствия обеспеченно.

Салат из баклажан - рецепт

Вам понадобится:

Баклажаны - 2 шт

Лук репчатый и зеленый

Соль и сахар

Чеснок - 1 зубчик

Лавровый лист

Уксус

Баклажаны нужно выбирать не сильно большого размера, тогда они будут похожи на грибы.

Для салата нужно выбрать баклажаны, где практически нет семечек, чтобы не испортить вкус.

Помыть баклажаны и порезать пополам.

Духовку разогреть до 180 градусах.

Баклажаны посолить, переложить на противень и пергаментную бумагу, добавить по листочку лаврового листа и запечь 10 минут.

Обязательно запеченные баклажаны остудить и снять шкурку.

Порезать небольшими кубиками, измельчить чеснок и лук.

Добавить немного уксусу и для запаха домашнего масла.

Немного посолить и чуток добавить сахара.

Все хорошо перемешать и подавать к столу.

Чтобы салат из баклажан был вкуснее, предлагаем вам дать ему постоять в холодильнике часа 2.

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