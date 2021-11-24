Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива Оливье

Салат на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год, мандарины, шампанское и Оливье, именно так обычно празднуем любимый праздник. Мы решили рассказать вам рецепт вкуснейшего салата, который готовить всего 10 минут.

Такое блюдо станет невероятной альтернативой салату Оливье и шубе.

А еще такой салат очень подойдет любителям суши.

Салат на Новый год "Праздничный шедевр" - рецепт

Вам понадобится:

Форель слабосоленая - 300 грамм

Отварной рис - 250 грамм

Огурцы - 2 штуки

Лук салатный - 1 штука

Яйца отварные - 3 штуки Укроп, зеленый лук

Майонез домашний или сыр филадельфия

Васаби - по вкусу

Если вы любите острые блюда, можно смешать майонез и васаби, или приготовить альтернативу из сыра филадельфия.

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Рис хорошо промыть и отварить до готовности, примерно 15 минут, и даем настоятся. Тогда салат получится вкуснее и рис быстрее пропитается. В это время варим яйца и очищаем. Натираем на мелкой терке.

Нарезаем небольшими кубиками огурец, мелко шинкуем лук и укроп.

Красную рыбу нарезаем ломптиками и можно сбрызнуть лимонным соком.

Яйца смешиваем с укропом и луком, и заправляем небольшой ложкой майонеза

Начинаем собирать наш праздничный салат на Новый год 2022.

Делаем на тарелке красивую форму из риса, смазываем филадельфией или майонезом с васаби.

Вторым слоем идет огурец, далее немного рыбы.

Наверх рыбы отправляем яйца с зеленью и луком и смазываем снова сыром.

Если остался рис, можно еще один слой сделать с рисом и прописать его филадельфиев.

А верхний слой делаем красивым и плотно укрываем красной рыбой. Украсить можно веточками укропа.

Отправляем салат на Новый год 2022 в холодильник на 2 часа.

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