Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива Оливье

Такой салат Праздничный шедевр удивит ваших гостей.
Новый год, мандарины, шампанское и Оливье, именно так обычно празднуем любимый праздник. Мы решили рассказать вам рецепт вкуснейшего салата, который готовить всего 10 минут.
Такое блюдо станет невероятной альтернативой салату Оливье и шубе.
А еще такой салат очень подойдет любителям суши.
Салат на Новый год "Праздничный шедевр" - рецепт
Вам понадобится:
- Форель слабосоленая - 300 грамм
- Отварной рис - 250 грамм
- Огурцы - 2 штуки
- Лук салатный - 1 штука
- Яйца отварные - 3 штуки Укроп, зеленый лук
- Майонез домашний или сыр филадельфия
- Васаби - по вкусу
Если вы любите острые блюда, можно смешать майонез и васаби, или приготовить альтернативу из сыра филадельфия.
Рис хорошо промыть и отварить до готовности, примерно 15 минут, и даем настоятся. Тогда салат получится вкуснее и рис быстрее пропитается. В это время варим яйца и очищаем. Натираем на мелкой терке.
Нарезаем небольшими кубиками огурец, мелко шинкуем лук и укроп.
Красную рыбу нарезаем ломптиками и можно сбрызнуть лимонным соком.
Яйца смешиваем с укропом и луком, и заправляем небольшой ложкой майонеза
Начинаем собирать наш праздничный салат на Новый год 2022.
Делаем на тарелке красивую форму из риса, смазываем филадельфией или майонезом с васаби.
Вторым слоем идет огурец, далее немного рыбы.
Наверх рыбы отправляем яйца с зеленью и луком и смазываем снова сыром.
Если остался рис, можно еще один слой сделать с рисом и прописать его филадельфиев.
А верхний слой делаем красивым и плотно укрываем красной рыбой. Украсить можно веточками укропа.
Отправляем салат на Новый год 2022 в холодильник на 2 часа.
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