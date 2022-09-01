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Самый вкусный ужин за 20 минут на скорую руку: простой рецепт

1 сентября 2022, 15:46

Готовим с нами простые и очень вкусные котлеты из рыбной консервы с картошкой и сюрпризом.

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Котлеты из рыбной консервы рецепт / ua.depositphotos.com

После трудного рабочего дня всегда хочется приготовить что-то вкусное и быстрое. Мы предлагаем простой рецепт удивительных рыбных котлет из консервы с рисом.

Удивительное и сочное блюдо станет вашим любимым. По такому рецепту можно приготовить и рыбные котлеты с сыром, их еще называют котлеты с "сюрпризом".

Уверенны, ваши родные останутся довольны и будут просить приготовить еще такой ужин.

Видео дня

Котлеты из рыбной консервы с рисом и картошкой - рецепт

Вам понадобится:

  • Рис отварной - 100 гр
  • Консерва (скумбрия или сардина) - 300 гр
  • Яйцо - 1 шт
  • Картошка - 2 штуки
  • Панировочные сухари
  • Соль
  • Перец

Рис хорошо промыть под водой и отварить до готовности в подсоленной воде.

Картошку варим в мундире и даем остыть.

Картошку чистим, натираем на мелкой терке и смешиваем с рисом.

Добавляем рыбную консерву, соль, перец, и яйцо.

Все перемешать до однородности и дать постоять 2 минуты.

Если образовалась небольшая жидкость, обязательно слить.

Сформировать столовой ложкой котлеты и обвалять в панировочных сухарях.

Подавать к столу рыбные котлеты с пюре и вкусным салатом.

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