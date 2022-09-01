Самый вкусный ужин за 20 минут на скорую руку: простой рецепт

Готовим с нами простые и очень вкусные котлеты из рыбной консервы с картошкой и сюрпризом.
После трудного рабочего дня всегда хочется приготовить что-то вкусное и быстрое. Мы предлагаем простой рецепт удивительных рыбных котлет из консервы с рисом.
Удивительное и сочное блюдо станет вашим любимым. По такому рецепту можно приготовить и рыбные котлеты с сыром, их еще называют котлеты с "сюрпризом".
Уверенны, ваши родные останутся довольны и будут просить приготовить еще такой ужин.
Котлеты из рыбной консервы с рисом и картошкой - рецепт
Вам понадобится:
- Рис отварной - 100 гр
- Консерва (скумбрия или сардина) - 300 гр
- Яйцо - 1 шт
- Картошка - 2 штуки
- Панировочные сухари
- Соль
- Перец
Рис хорошо промыть под водой и отварить до готовности в подсоленной воде.
Картошку варим в мундире и даем остыть.
Картошку чистим, натираем на мелкой терке и смешиваем с рисом.
Добавляем рыбную консерву, соль, перец, и яйцо.
Все перемешать до однородности и дать постоять 2 минуты.
Если образовалась небольшая жидкость, обязательно слить.
Сформировать столовой ложкой котлеты и обвалять в панировочных сухарях.
Подавать к столу рыбные котлеты с пюре и вкусным салатом.
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