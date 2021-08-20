Самый вкусный завтрак за 10 минут: классический рецепт Буррито

Рецепт буррито на завтрак / pixabay

Буррито - это один из самых распространенных блюд мексиканской кухни. Буррито на завтрак - очень питательное и вкусное блюдо.

Мексиканское блюдо Буррито готовить очень просто. Утром приготовление буррито займет всего 10 минут, а наслаждение и чувство голода вас не будет покидать очень долго.

Кроме того, буррито легко хранить, и подойдет как идеальный вариант для ланча или перекуса на работе.

Буррито готовят по разному. Кто с курицей или фаршем - это классический рецепт, кто с хумусом. Но основой для самого вкусного завтрака является пшеничная лепешка - тортилья, в которую заворачивают начинку для буррито.

Главред расскажет самый простой, вкусный и быстрый рецепт завтрака на скорую руку.

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Буррито - рецепт самого быстрого и вкусного завтрака

Вам понадобится:

Тортилья или лаваш

Куриное филе - 400 гр

Помидоры - 2 шт.

Фасоль и кукуруза консервированная - 350 гр

Лук репчатый, чеснок

Твёрдый сыр - 200 гр

Зелень - 50 гр

Соль, специи - по вкусу

Сметана - 2 стол.л.

Начнем с куриного филе. Хорошо его промыть, снять пленку и обсушить. Тоненько нарезать филе и отварить в подсоленной воде примерно 15-20 минут.

Если любите чеснок, то можно его использовать, либо простой обойтись одним луком. Лук и чеснок моем и очищаем,

нарезаем лук тоненькими кольцами Чеснок нарежьте поперек зубчиков на тонкие пластинки.

Моем хорошо помидоры и нарезаем небольшими кубиками. В данном случаи, лучше взять более твердые помидоры, чтобы мякоть не растеклась при нарезке.

На сковороде обжариваем лук, чеснок, минуты 3, далее добавляем помидоры и 3 столовых ложки соуса из фасоли. Тушите на среднем огне около 5 минут.

Отварную курицу нарезаем на маленькие кубики и добавляем все к овощам на сковороде. Слейте с кукурузы и фасоли жидкость и добавьте также все в сковороду.

Зелень измельчить и отправить в сковороду. Томить все примерно еще 5-7 минут. Можно посолить, поперчить и добавить специи по вкусу.

Сыр натрите на крупной терке, желательно брать такой, который хорошо плавиться.

Тортилью или лаваш разогрейте немного на сковороде, чтобы она стала мягче. Положите на нее четвертую часть начинки и сыра.

Сверните тортилью, подгибая края.

Переложите на сухую сковороду. И подогревайте минут 5 с каждой стороны. Если у вас есть гриль, можно примерно на 2 минуты обжарить с двух сторон на гриле.