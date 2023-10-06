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Сытнее не придумаешь: рецепт ленивого пирога киш с грибами и курицей за 30 минут

Лидия Неплях
6 октября 2023, 08:44 обновлено 6 октября, 08:44
Киш лорен с курицей и грибами готовиться невероятно просто, но на вкусе это не скажется.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Французская
Киш с грибами
Киш с грибами / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (beganskaiainna)

Киш с курицей и грибами - одно из самых простых блюд пирога, который можно приготовить за пол часа. Он довольно калорийный, но отлично подойдет как добавка к первому блюду.

Пирог киш с курицей - рецепт

Ингредиенты

Для теста:

  • пшеничная мука - 260 гр;
  • сливочное масло - 200 гр;
  • яйца - 1 шт;
  • соль по вкусу.

Для начинки:

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  • куриное филе - 300 гр;
  • шампиньоны - 400 гр.

Для заливки:

  • яйца - 2 шт;
  • сливки - 200 гр;
  • сыр - 100 гр.

Приготовление: Готовим тесто. Просейте муку в миску и убедитесь, что сливочное масло охлажденное. Заранее разогрейте духовку до 200 градусов. Нарежьте масло на небольшие кубики и добавьте его в миску с мукой. Используйте нож или свои руки, чтобы раздробить масло и смешать его с мукой до получения мелкой крошки. Можно также натереть холодное масло на крупной терке, постоянно обмакивая его в муку. Затем введите яйцо и замешайте тесто. Не замешивайте его слишком долго, чтобы избежать жесткого теста.

Тесто должно быть гладким, эластичным и мягким. Разложите его в жаропрочной форме, диаметром 24 см и руками распределите по форме, создавая бортики. Проколите всю поверхность теста вилкой, чтобы предотвратить его надувание во время выпекания. Выпекайте корж в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 10 минут, пока он не станет золотистым. Затем извлеките форму и дайте коржу остыть.

Готовим начинку. Курицумелко нарезать и поставить жарить на сковороду, когда она станет золотистого цвета, отправьте к мясу мелко порезаные грибы. Добавьте пару ложек кипяченой воды и посолите. Протушите на слабом огне, пока не выпариться жидкость. Выключите огонь и дайте начинке остыть.

Готовим заливку. В отдельную емкость вылить сливки и яйцо, хорошо взбить, сыр натереть на терке.

В подсушеное тесто выкласть курицу с грибами и равномерно разровнять. Залейте массу заливкой, а сверху посыпьте сыром. Выпекать киш при 180° около 30 минут.

Смотрите, как приготовить киш с курицей и грибами из песочного теста:

@beganskaiainna Мой первый киш с грибами и курицей!!! Как это вкусно и стильно! И почему я его раньше не готовила???!!!! Для теста я взяла готовое слоеное бездрожжевое. Распределила по форме, сформировав бортики. Нужно его проколоть вилкой по всей поверхности, чтобы тесто не вздулось. Начинка: -обжаренное куриное филе с любимыми специями -обжаренные свежие шампиньоны Для заливки: - 2 яйца - 200 гр сливок - 100 гр сыра Выпекать киш при 180° в районе 30 минут! Обалденное блюдо!!!! #киш#кишскурицейигрибами♬ оригинальный звук - Инна

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