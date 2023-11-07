От этих куриных котлет с грибами мясоеды теряют дар речи - попробуйте и вы

Когда речь заходит о здоровом образе жизни и поддержании идеальной фигуры, правильное питание играет ключевую роль. Котлеты из куриного филе и грибов могут стать отличным дополнением к рациону тех, кто следит за калорийностью блюд и при этом не хочет отказывать себе в удовольствии наслаждаться вкусной едой.
Постные грибные котлеты - рецепт
Ингредиенты:
- филе куриное - 600 г
- грибы - 400 г
- лук - 150 г
- чеснок - 2 зубчика
- масло - 10-15 г
- мускатный орех
- кориандр
- сухой чеснок
- соль, перец
Приготовление: на сухую сковородку отправляем грибы, добавить соль, чтобы они быстрее отдали влагу. Через несколько минут добавить масло и прокарамелизировать 8 минут. Затем добавить чеснок и лук, мускатный орех, соль, перец по вкусу.
Делаем фарш. Куриное филе прогнать через мясорубку, добавить сухой чеснок, кориандр, соль и перец.
Выкладываем в фарш обжаренные грибы и формируем котлеты, как на видео. Их выкладываем на противень, выстеленный пергаментом и выпекаем в духовке при 190 градусах 25 минут.
Смотрите, как приготовить куриные котлеты с грибами в духовке:
@harlamov_cook Котлети з грибами: Філе куряче 600 г Гриби 400 г Цибуля 150 г Часник 2 зуб. Масло 10-15 г Спеції: Мускатний горіх Коріандр Сухий часник Сіль Перець Духовка 190 на 25 - 30 хв #рецепткотлет#котлетизгрибами#діетичнікотлети#здоровехарчування♬ оригинальный звук - Ілля Харламов
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