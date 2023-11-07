От этих куриных котлет с грибами мясоеды теряют дар речи - попробуйте и вы

Мясные котлеты с грибами разнообразят ваш обед и понравятся всей семье.

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Куриные котлеты с грибами / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (harlamov_cook)

Когда речь заходит о здоровом образе жизни и поддержании идеальной фигуры, правильное питание играет ключевую роль. Котлеты из куриного филе и грибов могут стать отличным дополнением к рациону тех, кто следит за калорийностью блюд и при этом не хочет отказывать себе в удовольствии наслаждаться вкусной едой.

Постные грибные котлеты - рецепт

Ингредиенты:

филе куриное - 600 г

грибы - 400 г

лук - 150 г

чеснок - 2 зубчика

масло - 10-15 г

мускатный орех

кориандр

сухой чеснок

соль, перец

Приготовление: на сухую сковородку отправляем грибы, добавить соль, чтобы они быстрее отдали влагу. Через несколько минут добавить масло и прокарамелизировать 8 минут. Затем добавить чеснок и лук, мускатный орех, соль, перец по вкусу.

видео дня

Делаем фарш. Куриное филе прогнать через мясорубку, добавить сухой чеснок, кориандр, соль и перец.

Выкладываем в фарш обжаренные грибы и формируем котлеты, как на видео. Их выкладываем на противень, выстеленный пергаментом и выпекаем в духовке при 190 градусах 25 минут.

Смотрите, как приготовить куриные котлеты с грибами в духовке:

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